Taciz suçundan hapis yatan şahıs yine taciz etti

İskele’de 2020 yılı Haziran ayı içerisinde sahilde yürüyüş yapan yabancı uyruklu bir kadını cinsel ilişkiye girmesi yönünde zorlayan reddedilince de bıçak çekerek ölümle tehdit edip, 18 ay hapis cezası alan Muzaffer Mazlum, benzer suçlamayla Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

(Kamalı Haber)

Mahkemede yeminli şahadet veren polis çavuşu Hüseyin Ergüleç, zanlı Muzaffer Mazlum’un Cinsel Taciz suçuyla methaldar olduğunu belirtti.

Polis zanlının 28 Kasım tarihinde Taşkınköy’de park halindeki bir aracın içerisinde oturmakta olan bir kadına “ Yanında ben olsam alır kaçırırdım, sen daha buralarda mısın?” demek sureti ile adı edileni rahatsız ve tedirgin ederek cinsel tacizde bulunduğunu anlattı.

Polis, zanlının aynı gün mahkeme emri gereği tutuklandığını ve soruşturmanın devam ettiğini belirtip, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlının 3 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Tutku Candaş, zanlının 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.