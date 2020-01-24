Tabiplerden koronavirüs açıklaması...

KIBRIS TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ, ÇİN’DE GÖRÜLEN VE BAŞKA ÜLKELERE DE YAYILMAKTA OLAN KORONAVİRÜS 2019 İLE İLGİLİ AÇIKLAMALARDA BULUNDU

“HAYVANDAN İNSANA BULAŞAN VİRÜS, İNSANDAN İNSANA DA BULAŞIYOR VE MAALESEF TEDAVİSİ VEYA AŞISI BULUNMUYOR”

“VİRÜS İÇİN SADECE DESTEK TEDAVİSİ YAPILIYOR”

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği, Çin’de görülen ve başka ülkelere de yayılmakta olan Koronavirüs 2019 ile ilgili açıklamalarda bulundu. KTTB’den yapılan açıklamada, hayvandan insana bulaşan virüsün, Çin yetkilerinin yaptığı son açıklamaya göre insandan insana da bulaştığı ve tedavisi veya aşısı bulunmadığı, sadece destek tedavisi yapıldığı kaydedildi.

Koronavirüs ailesinden gelen bir virüs olması nedeniyle, Dünya Sağlık Örgütü’nün bu virüsün de aynı şekilde, yani hava yoluyla bulaştığını kabul ettiğine dikkat çekilen açıklamada, KTTB’nin ülkede de yapılması gerekenleri ve alınması gereken tedbirleri belirlemek için Sağlık Bakanlığı ve ilgililerle çalışmalara katıldıklarını, görüş ve önerilerini ilettikleri belirtildi.

KORONAVİRÜS 2019-NCOV NEDİR?

Koronavirüs 2019-nCoV’un, büyük bir virüs ailesinden geldiğine işaret edilen açıklamada, “Bu virüs ailesinde nezle, SARS (2002) ve MERS (2012) gibi virüsler mevcut olup ilk defa Çin’in Wuhan şehrinden DSÖ’üne (Dünya Sağlık Örgütü) 31 Aralık 2019 tarihinde bildirilmiştir” ifadelerine yer veridi.

DSÖ KORONAVİRÜSÜN GÖRÜLDÜĞÜ TOPLUMLARDA HASTALIK BULAŞMAMASI İLE İLGİLİ ÖNERİLERİ

DSÖ’NÜN önerileri şöyle:

“Ellerin alkol bazlı dezenfektan veya sabunlu su ile sık sık yıkanması. Öksürme veya hapşırma sırasında kolumuzun iç yüzünün kullanılması veya tek kullanımlık mendil kullanılıp çöpe atılması. Öksürük ve ateş olan kişilerden mümkün olduğunca uzak durulması. Ateş, öksürük veya nefes almakta zorluk yaşayan kişilerin derhal geçmiş yolculuk bilgisi ile sağlık sağlayıcılara başvurması. Bölgesel koronavirüs salgını bulunan şehirlerde, canlı hayvan pazarı yerindeki hayvan veya hayvanın temas ettiği yüzeylerden uzak durulması. Az pişmiş hayvan eti tüketilmemesi.”

HANGİ HAYVANDAN KAYNAKLANIYOR?

Koronavirüs 2019-nCoV’un balık pazarında ortaya çıkmış olabileceğinin düşünüldüğü belirtilen açıklamada, SARS virüsünün doğal konağının yarasalar, MERS virüsününkinin ise develer olabileceğinin düşünüldüğü ifade edildi.

KORONAVİRÜS BELİRTİLERİ

Açıklamada Koronavirüs belirtileri “Burun akıntısı, öksürük, boğaz ağrısı, ateş, nefes darlığı” şeklinde sıralandı.

Açıklamada, DSÖ’nün 23 Ocak tarihli son açıklamasına göre Çin’de 571, Japonya’da 1, Tayland’da 4, Kuzey Kore’de 1 ve ABD’de 1 vaka olduğuna dikkat çekildi.

22 Ocak 2020 tarihinde Türkiye Sağlık Bakanlığının virüsün şu aşamada Türkiye için bir risk teşkil etmediğini, ancak olası bir durum için tüm hazırlıkların yapıldığını açıkladığına işaret edilen açıklamada, Aralık ayında ortaya çıktığı sanılan virüsün, şu ana kadar 18 kişinin ölümüne neden olduğu belirtildi.

Açıklamada, virüse yakalandığı tespit edilenlerin yüzde 3,4'ünün hayatını kaybettiğini, ancak kesin veriler için bilimsel çalışmalara ihtiyaç olduğu vurgulandı.