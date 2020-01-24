banner313
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 12°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
121671
ALTIN
298.069
DOLAR
5.9415
STERLİN
7.7748
EURO
6.5564
Gazimağusa'da korkutan kaza! 3 yaralı
YİNE KAZA!
Tomak tutuksuz yargılanacak
TUTUKSUZ YARGILANACAK
Polis'ten kaçak et operasyonu...
3 TON KAÇAK ET
Gemikonağı’nda hırsızlık
GEMİKONAĞI’NDA HIRSIZLIK

Tabiplerden koronavirüs açıklaması...

“Sadece destek tedavisi yapılabiliyor“

Tabiplerden koronavirüs açıklaması...

“Sadece destek tedavisi yapılabiliyor“

24 Ocak 2020 Cuma 11:53
Tabiplerden koronavirüs açıklaması...

KIBRIS TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ, ÇİN’DE GÖRÜLEN VE BAŞKA ÜLKELERE DE YAYILMAKTA OLAN KORONAVİRÜS 2019 İLE İLGİLİ AÇIKLAMALARDA BULUNDU

“HAYVANDAN İNSANA BULAŞAN VİRÜS, İNSANDAN İNSANA DA BULAŞIYOR VE MAALESEF TEDAVİSİ VEYA AŞISI BULUNMUYOR”

“VİRÜS İÇİN SADECE DESTEK TEDAVİSİ YAPILIYOR”

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği, Çin’de görülen ve başka ülkelere de yayılmakta olan Koronavirüs 2019 ile ilgili açıklamalarda bulundu. KTTB’den yapılan açıklamada, hayvandan insana bulaşan virüsün, Çin yetkilerinin yaptığı son açıklamaya göre insandan insana da bulaştığı ve tedavisi veya aşısı bulunmadığı, sadece destek tedavisi yapıldığı kaydedildi.

Koronavirüs ailesinden gelen bir virüs olması nedeniyle, Dünya Sağlık Örgütü’nün bu virüsün de aynı şekilde, yani hava yoluyla bulaştığını kabul ettiğine dikkat çekilen açıklamada, KTTB’nin ülkede de yapılması gerekenleri ve alınması gereken tedbirleri belirlemek için Sağlık Bakanlığı ve ilgililerle çalışmalara katıldıklarını, görüş ve önerilerini ilettikleri belirtildi.

KORONAVİRÜS 2019-NCOV NEDİR?

Koronavirüs 2019-nCoV’un, büyük bir virüs ailesinden geldiğine işaret edilen açıklamada, “Bu virüs ailesinde nezle, SARS (2002) ve MERS (2012) gibi virüsler mevcut olup ilk defa Çin’in Wuhan şehrinden DSÖ’üne (Dünya Sağlık Örgütü) 31 Aralık 2019 tarihinde bildirilmiştir” ifadelerine yer veridi.

DSÖ KORONAVİRÜSÜN GÖRÜLDÜĞÜ TOPLUMLARDA HASTALIK BULAŞMAMASI İLE İLGİLİ ÖNERİLERİ

banner317
DSÖ’NÜN önerileri şöyle: 

“Ellerin alkol bazlı dezenfektan veya sabunlu su ile sık sık yıkanması. Öksürme veya hapşırma sırasında kolumuzun iç yüzünün kullanılması veya tek kullanımlık mendil kullanılıp çöpe atılması. Öksürük ve ateş olan kişilerden mümkün olduğunca uzak durulması. Ateş, öksürük veya nefes almakta zorluk yaşayan kişilerin derhal geçmiş yolculuk bilgisi ile sağlık sağlayıcılara başvurması. Bölgesel koronavirüs salgını bulunan şehirlerde, canlı hayvan pazarı yerindeki hayvan veya hayvanın temas ettiği yüzeylerden uzak durulması. Az pişmiş hayvan eti tüketilmemesi.”

HANGİ HAYVANDAN KAYNAKLANIYOR?

Koronavirüs 2019-nCoV’un balık pazarında ortaya çıkmış olabileceğinin düşünüldüğü belirtilen açıklamada, SARS virüsünün doğal konağının yarasalar, MERS virüsününkinin ise develer olabileceğinin düşünüldüğü ifade edildi.

KORONAVİRÜS BELİRTİLERİ

Açıklamada Koronavirüs belirtileri “Burun akıntısı, öksürük, boğaz ağrısı, ateş, nefes darlığı” şeklinde sıralandı.

Açıklamada, DSÖ’nün 23 Ocak tarihli son açıklamasına göre Çin’de 571, Japonya’da 1, Tayland’da 4, Kuzey Kore’de 1 ve ABD’de 1 vaka olduğuna dikkat çekildi.

22 Ocak 2020 tarihinde Türkiye Sağlık Bakanlığının virüsün şu aşamada Türkiye için bir risk teşkil etmediğini, ancak olası bir durum için tüm hazırlıkların yapıldığını açıkladığına işaret edilen açıklamada, Aralık ayında ortaya çıktığı sanılan virüsün, şu ana kadar 18 kişinin ölümüne neden olduğu belirtildi.

Açıklamada, virüse yakalandığı tespit edilenlerin yüzde 3,4'ünün hayatını kaybettiğini, ancak kesin veriler için bilimsel çalışmalara ihtiyaç olduğu vurgulandı.

Son Güncelleme: 24.01.2020 15:04
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Başbakan Tatar Sayıştay Başkanı Korahan Ve Ombudsman Dizdarlı’yı Kabul Etti
Başbakan Tatar Sayıştay Başkanı Korahan Ve Ombudsman Dizdarlı’yı Kabul Etti
“dezenformasyon” Konulu Panel Çarşamba Günü Ara Bölgede
“dezenformasyon” Konulu Panel Çarşamba Günü Ara Bölgede
Meclis Başkan Yardımcısı Töre Alayköy’ü ziyaret etti
Meclis Başkan Yardımcısı Töre Alayköy’ü ziyaret etti
Iıı. Amatör Denizci Belgesi - Kısa Mesafe Telsiz Operatörlüğü Sınavında Başarılı Olanların İsimleri Açıklandı
Iıı. Amatör Denizci Belgesi - Kısa Mesafe Telsiz Operatörlüğü Sınavında Başarılı Olanların İsimleri Açıklandı
Harmancı Karma Sanat Sergisini Düzenleyen Çağdaşoğulları Ve Hazer İle Görüştü
Harmancı Karma Sanat Sergisini Düzenleyen Çağdaşoğulları Ve Hazer İle Görüştü
Gazimağusa'da korkutan kaza! 3 yaralı
Gazimağusa'da korkutan kaza! 3 yaralı
Topal: “Sahada güçlüyseniz masada da kazanırsınız”
Topal: “Sahada güçlüyseniz masada da kazanırsınız”
DAÜ’de mezuniyet törenleri 28 ve 29 Ocak’ta
DAÜ’de mezuniyet törenleri 28 ve 29 Ocak’ta
Ötüken Muhtarı ve Kadın Eğitim Enstitüsü, İskele Belediye Başkanı Sadıkoğlu’nu ziyaret etti
Ötüken Muhtarı ve Kadın Eğitim Enstitüsü, İskele Belediye Başkanı Sadıkoğlu’nu ziyaret etti
"DP gözü kapalı gidip de birisinin arkasında odaklanacak değil"
"DP gözü kapalı gidip de birisinin arkasında odaklanacak değil"

banner253

banner211

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner304

banner331

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim