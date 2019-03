Tabipler Birliği, Terörü, Savaşı Ve Her Türlü Şiddeti Kınadı

Lefkoşa, 21 Mart 19 : Tabipler Birliği, “Bir kişiyi öldüren, tüm insanlığı öldürmüş gibidir. Bir insanı yaşatan, tüm insanlığı yaşatmış gibidir” diyerek, Terörü, savaşı ve her türlü şiddeti kınadı.

Tabipler Birliği yaptığı yazılı açıklamada, son günlerde Yeni Zelanda’da ve Hollanda’da gerçekleşen terör saldırılarında 53 masum insanın öldüğünü ve bir o kadar insanın da yaralandığını hatırlatarak, bu olayların Kıbrıs Türk hekimlerini ve ülkedeki insanları derinden yaraladığını ve üzdüğünü söyledi.

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği ve mesleği yaşam kurtarmak, acıları dindirmek olan hekimlerin, her zaman, her türlü şiddetin, terörün ve savaşın karşısında olduğu ve insanların yaşam hakkını savundukları ifade edilen açıklamada, “Irk, dil, din, milliyet ve inancı ne olursa olsun herkes eşit haklara sahiptir ve özgürce yaşama hakkı vardır. Böylesi saldırılarla insan hak ve özgürlüklerinin ortadan kaldırılmasına asla izin verilmemelidir. Dünyadaki tüm toplumların barış içinde, insan hak ve özgürlüklerine saygı içinde yaşaması için yeryüzündeki her bireye sorumluluk düşmektedir” denildi.

Açıklamada, yaşanan terör saldırılarını kınarken yaşamını yitirenlere rahmet, yakınlarına sabır ve yaralılara acil şifalar dilendi.

(AK/ŞEB)