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Tabipler Birliği’nin 63. Kuruluş Yıldönümü Kutlandı... Düzenlenen Resepsiyona Akıncı Da Katıldı

 

Tabipler Birliği’nin 63. Kuruluş Yıldönümü Kutlandı... Düzenlenen Resepsiyona Akıncı Da Katıldı

 

10 Aralık 2019 Salı 09:23
Tabipler Birliği’nin 63. Kuruluş Yıldönümü Kutlandı... Düzenlenen Resepsiyona Akıncı Da Katıldı

 

Lefkoşa,  10 Aralık 19 : Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği’nin (KTTB)  63’üncü kuruluş yıldönümü, Birlik lokalinde düzenlenen resepsiyonla kutlandı.

Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre, dün akşamki etkinliğe, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı da katılarak bir konuşma yaptı.

Konuşmasında, Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği’nin 63’üncü kuruluş yıldönümünü kutlayan Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, “Bu mesleğe hizmet vermiş ve aramızda olmayanları rahmetle anıyorum” dedi.

1976 yılında, Kıbrıs Türk Federe Devleti’nin kurucu meclisinde yer aldığı dönemde, Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği ve Kıbrıs Türk Mimar Mühendis Odaları Birliği yasalarının hazırlanmasına katkı koyduğunu anımsatan Cumhurbaşkanı Akıncı, “O dönem, bu yasayla ilgili en büyük emeği verenlerden biri rahmetli Kaya Bekiroğlu oldu. O’nu rahmetle anıyorum” diye konuştu.

1973-1974 yıllarında, Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nin inşaatında genç bir mimar olarak çalıştığını belirten  Akıncı, ülkenin içerisinde bulunduğu koşulların getirdiği nüfus artışı nedeniyle hastanenin bugün fiziki olarak yetersiz kaldığını kaydetti.

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Mücadele ettiği kanser hastalığını “Hikayem” isimli kitapta okuyucuyla buluşturan Neriman Atai Şemiler’i de inanç, azim ve iradesi nedeniyle tebrik eden Akıncı, doktor-hasta ilişkisinde hastaların hastalıkla mücadelede kararlılığının önemine dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı, koruyucu hekimliğin öneminin altını çizerek, “Aslolan, bu ülkede hastalanmamıza neden olan nedenleri ortadan kaldıracak yaklaşımlar sergilemektir. Öncelikle, buna eğilmeliyiz” dedi.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, konuşmasının ardından doktor, sağlık çalışanları ve resepsiyonda bulunan davetlilerle sohbet etti. 

(ÖZ/HA) FOTOĞRAFLI

 

 

 

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