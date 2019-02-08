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Tabipler Birliği\'nden Dr. Mammadov İle İlgili Açıklama: “geçici Üyeliğini Yenilemeden Tabiplik Hizmeti Vermeye Devam Etmesi Yasalara Ve Etik Kurallara Aykırı”

Lefkoşa, 8 Şubat 19 (.): Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği Yönetim Kurulu, Dr. Bakhtiyar Mammadov ile ilgili açıklama yaparak, geçici üyeliğini yenilemeden tabiplik hizmeti vermeye devam etmesinin yasalara ve etik kurallara aykırı olduğunu belirtti.

Tabipler Birliği\'nden Dr. Mammadov İle İlgili Açıklama: “geçici Üyeliğini Yenilemeden Tabiplik Hizmeti Vermeye Devam Etmesi Yasalara Ve Etik Kurallara Aykırı”

Lefkoşa, 8 Şubat 19 (.): Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği Yönetim Kurulu, Dr. Bakhtiyar Mammadov ile ilgili açıklama yaparak, geçici üyeliğini yenilemeden tabiplik hizmeti vermeye devam etmesinin yasalara ve etik kurallara aykırı olduğunu belirtti.

08 Şubat 2019 Cuma 15:36
Tabipler Birliği\'nden Dr. Mammadov İle İlgili Açıklama: “geçici Üyeliğini Yenilemeden Tabiplik Hizmeti Vermeye Devam Etmesi Yasalara Ve Etik Kurallara Aykırı”

Lefkoşa, 8 Şubat 19 (.): Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği Yönetim Kurulu, Dr. Bakhtiyar Mammadov ile ilgili açıklama yaparak, geçici üyeliğini yenilemeden tabiplik hizmeti vermeye devam etmesinin yasalara ve etik kurallara aykırı olduğunu belirtti.
Açıklamada, Mammadov’a Pratisyen Hekim olarak hizmet vermesi doğrultusunda izin verildiği, dolayısıyla Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı (Pediatrist) olarak hizmet vermiş olmasının yasalara aykırı olmakla beraber halk sağlığı açısından da risk teşkil ettiği kaydedildi.
Mammadov’un geçici üyeliği kazanırken izin verilen sağlık kuruluşu dışında mesleğini başka herhangi bir sağlık kuruluşunda (kamu veya özelde) icra edemeyeceği kaydedilen açıklamada, Bakanlar Kurulu’nun kararında belirtilen şekilde, Kunter Güven Hastanesi dışında Sağlık Bakanlığı’nın talebi doğrultusunda Dipkarpaz, Erenköy, Geçitkale ve Akdoğan köylerinin sağlık ocaklarında gönüllülük ilkesine dayanarak çocuk doktoru olarak hizmet vermiş ve/veya veriyor olmasının yasaya aykırılık teşkil ettiği ifade edildi.
Açıklamada, “Pratisyen Hekim olarak kayıtlı ve/veya herhangi bir tıp dalında uzmanlığı onaylanmamış olmasına rağmen Bakanlar Kurulu’nun 04/12/2018 tarihli, TE(K-I)1479-2018 sayılı kararında belirtilen şekilde, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı (Pediatrist) olarak hizmet vermiş olması yasalarımıza aykırı olmakla beraber halk sağlığı açısından da büyük risk teşkil etmektedir” denildi.
Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği konuyla ilgili yazılı açıklama yaptı.
“BAKANLAR KURULU VATANDAŞLIK KARARI”
Bakanlar Kurulu’nun 04/12/2018 tarihli, TE(K-I)1479-2018 sayılı kararıyla 28/07/1984 Azerbaycan doğumlu Bakhtiyar Mammadov’un Ocak 2016’dan beri KKTC’de bulunduğu kaydedilen açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
“21/10/2016 tarihinden itibaren Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı (Pediatrist) olarak özel bir hastanede çalıştığı, ayrıca KKTC Sağlık Bakanlığı’nın talebi doğrultusunda Dipkarpaz, Erenköy, Geçitkale ve Akdoğan köylerinin sağlık ocaklarında gönüllülük ilkesine dayanarak çocuk doktoru olarak hizmet vermekte olduğu, özellikle Erenköy ve Dipkarpaz bölgelerinde çocuk doktoru bulunmadığı sebebiyle Erenköy ve Dipkarpaz Sağlık Merkezlerinde hizmetlerine ihtiyaç duyulduğu, genel sağlık bakımından tehlike teşkil eden hastalığı bulunmadığı ve iyi ahlak sahibi olduğu gerekçesiyle, 25/1993 sayılı Yurttaşlık Yasası’nın 9’uncu maddesinin (1)’inci fıkrasının (C) bendi uyarınca KKTC Yurttaşlığı’na alınmış ve karar Resmi Gazete’de de yayınlanmıştır.”
Bakhtiyar Mammadov’a, 04/08/2016 tarihinden 03/08/2017 tarihine kadar geçerli olmak kaydıyla 13/1976 sayılı Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği (KTTB) Yasası hükümlerine göre Pratisyen Hekim olarak Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği geçici üyeliği verildiği hatırlatılan açıklamada, yine yasa hükümlerine göre üyeliğin sadece özel K. G. Hastanesi’nde çalışması doğrultusunda verildiği vurgulandı.
Mammadov’un 03/08/2017 tarihinde üyeliğinin sona ermesinin ardından, ilgili yasa hükümleri uyarınca bir defaya mahsus olmak üzere aynı şartlarda 04/08/2017 tarihinden 03/08/2018 tarihine kadar geçerli olmak kaydıyla üyeliğinin 1 yıl daha uzatıldığı ifade edildi.
13/1976 sayılı Kıbrıs Türk Tabipler Birliği Yasası’nın ilgili maddeleri uyarınca üyeliği bir yıl daha uzatılmış bir tabibin geçici üye olarak kaydedilmesi, dolayısıyla tabiplik hizmeti görevini sürdürebilmesi için yeniden müracaat etmesi gerektiği belirtilen açıklamada, bu sürenin ardından Mammadov’un başvuruda bulunmadığı kaydedildi.
“YASALARA AYKIRI”
Bu sebeple Bakhtiyar Mammadov’un 03/08/2018 tarihinden sonra KKTC sınırları içerisinde hiçbir surette tabiplik hizmeti veremeyeceği vurgulanan açıklamada, “Ancak üyeliği sona ermiş olmasına ve Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği yetkilileri tarafından işbu husus bilgisine getirilmiş olmasına rağmen, tabiplik hizmeti vermeye devam etmiş olması hem yasalarımıza hem de etik kurallara aykırıdır.” denildi.
Kıbrıs Türk Tabipler Birliği Yasası uyarınca hiçbir geçici üyenin, üyeliği kazanırken izin verilen sağlık kuruluşu dışında mesleğini başka herhangi bir sağlık kuruluşunda (kamu veya özelde) icra edemeyeceğine işaret edilen açıklamada, Mammadov’un Bakanlar kararıyla Kunter Güven Hastanesi dışında Sağlık Bakanlığı’nın talebi doğrultusunda Dipkarpaz, Erenköy, Geçitkale ve Akdoğan köylerinin sağlık ocaklarında gönüllülük ilkesine dayanarak çocuk doktoru olarak hizmet vermiş ve/veya veriyor olmasının yasaya aykırılık teşkil ettiği belirtildi.
“HALK SAĞLIĞI AÇISINDAN RİSKLİ”
Açıklamada şöyle denildi:
“Bakhtiyar Mammadov’un, Kıbrıs Türk Tabipler Birliği’ndeki geçici üyeliği döneminde tarafımızca sadece Pratisyen Hekim olarak hizmet vermesi doğrultusunda izin verilmiş ve/veya işbu şekilde kaydı yapılmıştır. Ancak Pratisyen Hekim olarak kayıtlı ve/veya herhangi bir tıp dalında uzmanlığı onaylanmamış olmasına rağmen Bakanlar Kurulu’nun 04/12/2018 tarihli, TE(K-I)1479-2018 sayılı kararında belirtilen şekilde, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı (Pediatrist) olarak hizmet vermiş olması yasalarımıza aykırı olmakla beraber halk sağlığı açısından da büyük risk teşkil etmektedir.
Dolayısıyla belirtilen tüm bu sebepler ve keza KTTB Yasasına aykırı olan işbu gerekçeler ile söz konusu kişiye Bakanlar Kurulu vatandaşlık vermiştir.
Son zamanlarda bu konu gündeme çarpıtılarak getirilmiş ve basında da sıkça yer almıştır.”
“DERHAL MÜNHAL AÇILMALI”
Birlik açıklamasında, Dipkarpaz’daki sağlık ocağında çalıştırılmak üzere gereken sayıda ve nitelikte hekim görevlendirilmesi için Sağlık Bakanlığı’nın derhal münhal açmasını, yasalara uygun şekilde ve aranan niteliklere haiz hekimlerin bölge halkına hizmet vermek üzere ivedi bir şekilde görevlendirilmesi talep edildi.
(GÖZ/GÜL)





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