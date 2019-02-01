Tabipler Birliği’nde “ergenlik Dönemi Gelişimsel Sorunları Ve Bu Sorunlara Çözüm Yaklaşımları” Tartışıldı

SAĞLIK BAKANI BESİM: “KORUYUCU RUH SAĞLIĞI ADINA ÇALIŞMALARIMIZ SÜRÜYOR”

Lefkoşa, 1 Şubat 19 : Kıbrıs Türk Tabipler Birliği’nde “Ergenlik Dönemi Gelişimsel Sorunları ve Bu Sorunlara Çözüm Yaklaşımları“ konulu seminer verildi. Sağlık Bakanlığı tarafından organize edilen seminere Sağlık Bakanı Filiz Besim de katıldı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Prof. Dr. Abdülkadir Çevik tarafından verilen seminere, Barış Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi hekim ve hemşirelerinin de yoğun ilgi gösterdi. Seminerde ergenlik döneminin başlamasında çevresel, kalıtsal ve ruhsal etmenler hakkında bilgi verilirken, ergenlik döneminin genel özellikleri, gelişim aşamaları, fiziksel ve cinsel gelişim, duygusal-bilişsel değişim ve gelişimi, zihinsel gelişim, sosyal gelişim ve gelecekle ilgili problemler de ele alındı.

BESİM: “PSİKİYATRİ VE RUH SAĞLIĞI HASTALIKLARINA ÖNEM VERİYORUZ”

Seminerde bir konuşma yapan Sağlık Bakanı Filiz Besim, bakanlığı döneminde özellikle psikiyatri ve ruh hastalıkları alanında neler yapıldığı ile ilgili bilgi verdi.

Besim, psikiyatri ve ruh sağlığı alanındaki sıkıntıların, yıllarca ihmal edildiğini, halının altına süpürüldüğünü ve görmezden gelindiğini hatta Ruh Sağlığı Yasası’nın çağ dışı kaldığını hatırlattı. Uzun yıllar süren, psikiyatrist sayısının azlığına da dikkat çeken Besim, yine de mevcut hekim psikolog ve hemşirelerin yıllar boyu işlerini büyük özveri ile yaptıklarını kaydetti.

Besim, özellikle sağlık merkezlerinde bakanlık olarak, koruyucu ruh sağlığı alanında toplumu bilinçlendirmek adına çalışmalar yürüttüklerini vurguladı.

Barış Hastanesi’nin Kıbrıs’ın bağrından çıkan dünyaca ünlü Prof. Dr. Vamık Volkan’ın dizayn ettiği bir hastane olduğunu da anımsatan Besim, bu kurumun yıllarca atıl durumda kaldığını dile getirdi.

Besim, ekibiyle birlikte göreve geldikleri ilk günlerde Barış Hastanesi’ndeki sorunları masaya yatırdıklarını vurgulayarak, “Göreve geldiğimiz günlerde Barış Hastanesi’ndeki hekim ve hemşirelerimizin moralleri bozuktu, desteğe ihtiyaçları vardı. Biz de hastanemiz için bir yol haritası çizdik. Altyapı ve çalışanlarla ilgili sorunlara el attık. Daha sonra Prof. Dr. Vamık Volkan hocamızın önerisi sayesinde yolumuz Prof. Dr. Abdülkadir Çevik hocamızla kesişti. Biz hocamıza çok güvendik ve bugün anlıyorum ki güvenmekle çok iyi bir karar verdik. Bizim bakanlık olarak, toplum ruh sağlığı ve psikiyatri alanındaki, eğitim ve çalışmalarımız devam edecek. Geçtiğimiz günlerde hizmete soktuğumuz Kalkanlı Yaşam Evi de bu doğrultudaki hedeflerimizin meyvelerinden biridir” dedi.

Besim, Çatalköy’de hizmet vermeye başlayacak Bağımlılıkla Mücadele ve Rehabilitasyon Merkezi’ne de işaret ederek, sağlık ve tedavi yanında rehabilitenin de önemli olduğunu belirtti.

(AK/HÖ)