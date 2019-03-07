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Tabipler Birliği\'nde “benıng Anal Hastalıklar” Konferansı

Lefkoşa, 7 Mart 19 : Kıbrıs Türk Tabipleri Odası ve Kıbrıs Türk Cerrahi Derneği  cumartesi “Benign Anal Hastalıklar” konulu konferans düzenliyor.

Tabipler Birliği\'nde “benıng Anal Hastalıklar” Konferansı

Lefkoşa, 7 Mart 19 : Kıbrıs Türk Tabipleri Odası ve Kıbrıs Türk Cerrahi Derneği  cumartesi “Benign Anal Hastalıklar” konulu konferans düzenliyor.

07 Mart 2019 Perşembe 12:37
Tabipler Birliği\'nde “benıng Anal Hastalıklar” Konferansı

Lefkoşa, 7 Mart 19 : Kıbrıs Türk Tabipleri Odası ve Kıbrıs Türk Cerrahi Derneği  cumartesi “Benign Anal Hastalıklar” konulu konferans düzenliyor.

Tabipler Odası’ndan verilen bilgiye göre, etkinlik saat 15.00’te Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği Konferans Salonunda yer alacak.

“Hemeroidal Hastalık”, “Anal Fissür” ve “Abse ve Fistüller” başlıklarının işleneceği konferansta Prof. Dr. Sezal Leventoğlu, Prof. Dr. Hakan Erpek ve Uzm. Dr. Erhan Uncu sunum yapacak.

Konferans kapsamında 10 Mart Pazar Dr. Burhan Nabantoğlu Hastanesinde canlı cerrahi uygulama yapılacak.

(RU/FEZ)

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