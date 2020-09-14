Tabipler Birliği İle Futbol Federasyonu Yetkilileri Görüştü

GÜRKUT: “ÜLKEMİZDE TOPLUMSAL VE BİREYSEL TEDBİRLERİN ARTIRILDIĞI BU GÜNLERDE FUTBOL LİGLERİNİN AÇILARAK MAÇLARIN BAŞLATILMASININ, AMAÇLANAN SALGIN KONTROLÜNÜ OLUMSUZ YÖNDE ETKİLEYECEĞİ AŞİKARDIR”

Lefkoşa, 14 Eylül 20 (.): Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği (KTTB) ile Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu yetkilileri son dönemde artan COVID-19 vakaları ve salgının toplumdaki yayılımını yavaşlatmak amacıyla alınan ve alınması gereken önlemler konusunda görüş alışverişinde bulundu; futbol liglerinin açılması konusunda değerlendirmeler yaptı.

Tabipler Birliği’nden verilen bilgiye göre, Birlik Başkanı Dr. Özlem Gürkut ve Yönetim Kurulu üyesi Dr. Sonuç Büyük, bugün KTTB’nde Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Başkanı Hasan Sertoğlu ve beraberindeki heyet ile bir araya geldi.

KTTB Başkanı Dr. Özlem Gürkut, COVID-19’un hasta kişilerin konuşma, öksürme, nefes alma gibi eylemleri ile solunum yollarından etrafa yayılan virüsü içeren damlacıklar ve direk temas yolu ile bulaşan bir hastalık olması nedeniyle hasta bir kişi ile sağlıklı bir başka kişinin temas etmesinin engellenmesi yolu ile önlenebileceğine vurgu yaptı.

Dr. Gürkut, yapılan araştırmalardan elde edilen bugünkü bilgilere göre spor ve egzersiz yapan kişilerin daha derin nefes alıp vermesi nedeni ile bulaş riskinin arttığını belirterek “Özellikle temaslı sporlar arasında bulunan futbol, basketbol gibi takım sporlarında riskin daha fazla olduğunu söyleyebiliriz” dedi.



Ülkede son günlerde, daha önce 0.4’lere inen COVID-19 üreme oranının 1.4’e yükseldiğinin hesaplandığını, bunun da önümüzdeki günlerde yerel vaka sayısında yüzde 40 artış olabileceği anlamına geldiğini kaydeden Gürkut, bunun engellenmesi için insanların temaslarını azaltacak bir dizi tedbirin alındığını belirtti.“LİGLERİ AÇMAK SALGIN KONTROLÜNÜ OLUMSUZ ETKİLEYECEK”KTTB Başkanı Gürkut, “Ülkemizde toplumsal ve bireysel tedbirlerin artırıldığı bu günlerde futbol liglerinin açılarak, maçların başlatılmasının, amaçlanan salgın kontrolünü olumsuz yönde etkileyeceği aşikardır” dedi.Amerikan Enfeksiyon Hastalıkları Derneği IDSA’nın günlük hayattaki aktiviteleri COVID-19 açısından barındırdıkları risklere göre sınıflandırdığına ve yüksek veya tam temaslı sporlar arasında saydığı futbol, basketbol gibi sporları yapmayı en yüksek riskli gruba dahil ettiğine vurgu yapan Dr. Özlem Gürkut, ülkede salgının geldiği durumda futbol liglerinin başlatılmamasının, salgının toplum içerisindeki yayılımının kontrol altına alınmasından sonra yapılacak değerlendirmelere göre yeniden karar üretilmesinin doğru olacağına inandıklarını bildirdi.(GÜL) FOTOĞRAFLI



