banner386
banner399
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Pilli: “İlaç sıkıntısıyla ilgili sorun 10-15 gün içinde giderilecek”
“Halk sağlığı her şeyden önemli”
Üst Komite’den radikal karar!
Üst Komite’den radikal karar!
Siyasiler Güzelyurt halkına hep yalan söylediler söylemeye de devam edecekler!
Siyasiler Güzelyurt halkına hep yalan...
Sucuoğlu, Ercan Havalimanı’nda incelemelerde bulundu
Ülkeye girişte yeni kural!
banner404

Tabipler, pandemiyle mücadelede “maske-mesafe-hijyen ve denetim” vurgusu yaptı

26 Kasım 2021 Cuma 18:30
Tabipler, pandemiyle mücadelede “maske-mesafe-hijyen ve denetim” vurgusu yaptı

“COVİD-19 TEDAVİSİNDE KULLANIMA GİREN MOLNUPİRAVİR ETKEN MADDELİ İLACIN TEMİNİ İÇİN İVEDİLİKLE GİRİŞİM BAŞLATILMALI”

Tabipler Birliği, bireylere sosyal mesafe-maske-hijyen kurallarına uymak gibi önemli sorumluluk düştüğünü ancak eğitim ve sağlık sisteminin sürdürülebilir olması için denetimlerin sıkılaştırılması ve kamusal alanlarda belirli düzenlemelere gidilmesi gerektiğini vurguladı.

Covid-19 hastalığının tedavisi için onaylanan ve kullanıma giren Molnupiravir etken maddeli ilacın temini için ivedilikle girişim başlatılmasının hayati öneme sahip olduğuna işaret eden birlik, toplum bağışıklığının en önemli basamağı olan aşılanma oranlarının artırılması için herkesin üzerine düşeni yapması gerektiğini yineledi.

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği Yönetim Kurulu, ciddiyeti giderek artan Covid 19 pandemisiyle mücadelede ülkenin durumu ve yapılması gerekenlere ilişkin değerlendirme yaptı.

banner341
Birlik açıklamasında, ülkede olduğu gibi birçok Avrupa ülkesinde de ciddi boyutlara ulaşan salgına karşı ciddi tedbirler alındığına vurgu yaparak, son 14 günde test pozitiflik oranının yüzde 1.27’ye yükseldiği ülkede 100 bin kişide vaka sayısının 331’den 510’a yükseldiği ve servis takiple yoğun bakım ünitesindeki hasta sayısının da arttığı belirtildi.

Açıklamada, “Geldiğimiz noktada sosyal mesafe, maske kullanımı ve hijyen kuralarına en azami şekilde uymamız elzemdir. Özellikle risk grubundaki kişilerin sosyal temasları en aza indirmesi, mümkün olduğunca kalabalık alanlardan uzak durması; toplu alanlara girmek zorunda kalındığında sosyal mesafe-maske-hijyen kurallarına uyulması ciddi önem taşımaktadır. Bu nedenle sevdiklerimizi korumak adına bireylere önemli sorumluluk düşmektedir” denildi.

Bireylere düşen sorumlulukların yanı sıra yönetimsel açıdan da açık olan sektörlerde ciddi bir denetim uygulanmasının elzem olduğunu vurgulanan açıklamada, daha önceki dönemlerde yaşanan denetim zafiyetinin vaka sayılarının hızla katlanmasına sebep olduğu kaydedildi.

Açıklama şöyle devam etti:
“Vaka sayılarının tırmanışa geçtiği şu günlerde olmazsa olmazımız olan eğitim ve sağlık sisteminin sürdürülebilir olması için denetimlerin sıkılaştırılmasından başka, kamusal ve sosyal alanlarda belirli düzenlemelere gidilmesi de gerekmektedir. Özellikle toplu etkinlik alanlarında veya kapalı alanlarda yapılan yüksek riskli aktivitelerde düzenleme ve kısıtlamalara gitmek önem arz etmektedir. Söz konusu etkinlik ve aktivitelerin neler olduğu ise yine Sağlık Bakanlığı’nın açıkladığı yüksek riskli aktiviteler listesinde mevcuttur”

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği, FDA tarafından Covid-19 hastalığının tedavisi için onaylanan ve kullanıma giren Molnupiravir etken maddeli ilacın temini için Sağlık Bakanlığı tarafından ivedilikle girişim başlatılması gerektiğini savundu.

Aşılanma oranlarının artırılması için hem bireysel, hem de yönetimsel olarak herkesin üzerine düşeni yapması gerektiği kaydedilen açıklamada, “Biliyoruz ki aşılanma yalnızca sizi değil, etrafınızdaki bireyleri de korumak adına önemlidir. Toplum bağışıklamasındaki en önemli basamağın aşılar olduğunu bir kez daha hatırlatmak isteriz” denildi

banner360
Son Güncelleme: 26.11.2021 19:25
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Pilli: “İlaç sıkıntısıyla ilgili sorun 10-15 gün içinde giderilecek”
Pilli: “İlaç sıkıntısıyla ilgili sorun 10-15 gün içinde giderilecek”
“Omicron’un” görüldüğü 7 ülkeden KKTC’ye girişe kısıtlama getirildi
“Omicron’un” görüldüğü 7 ülkeden KKTC’ye girişe kısıtlama getirildi
Girne’de yeni yıl pazarı kuruluyor
Girne’de yeni yıl pazarı kuruluyor
Londra'daki Kıbrıslı Türk hayata veda etti
Londra'daki Kıbrıslı Türk hayata veda etti
Kuir Kıbrıs Derneği TDP Gençlik Örgütü ile görüştü
Kuir Kıbrıs Derneği TDP Gençlik Örgütü ile görüştü
CTP’den bir heyet Güzelyurt’ta ziyaretlerde bulundu
CTP’den bir heyet Güzelyurt’ta ziyaretlerde bulundu
Pediatri Kurumu “Kış ishalleri ve rota virüs enfeksiyonuna” karşı uyardı
Pediatri Kurumu “Kış ishalleri ve rota virüs enfeksiyonuna” karşı uyardı
CTP Lefkoşa’daki bazı işletmeleri ziyaret etti
CTP Lefkoşa’daki bazı işletmeleri ziyaret etti
KITSAB’dan Başbakan Sucuoğlu’na tepki
KITSAB’dan Başbakan Sucuoğlu’na tepki
Üst Komite’den radikal karar!
Üst Komite’den radikal karar!

banner398

banner361

banner357

banner363

banner403

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner406

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim