Tabipler Odası’ndan gıda güvenliği ile ilgili etkinlik

Yapılan açıklamaya göre, etkinlik Perşembe günü, 12.00-14.00 saatleri arasında Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Thalassamia Konferans Salonunda olacak.
Konferans halka açık olacak.
Kıbrıs Türk Tabipleri Odası yönetim kurulu gıda güvenliğine dikkat çekmek üzere “Etiket Okuma; Ne Tükettiğimizi Biliyor muyuz? ” etkinliği düzenliyor.
Yapılan açıklamaya göre, etkinlik Perşembe günü, 12.00-14.00 saatleri arasında Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Thalassamia Konferans Salonunda olacak.
Konferans halka açık olacak.