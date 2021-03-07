banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Ortak dert: Banka borçları!
Ortak dert: Banka borçları!
Ankara tamam sıra Lefkoşa’da
Ankara tamam sıra Lefkoşa’da
Ne doktorlar belli ne de tedavi protokolleri !
Ne doktorlar belli ne de...
İronik bir yazı
İronik bir yazı
banner376
Flaş Haber
5'i yerel 14 pozitif vaka
Kapat

Tabipler Odası’ndan  8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü açıklaması

 Kıbrıs Türk Tabipleri Odası, 8 Mart Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla açıklama yaptı.

07 Mart 2021 Pazar 12:40
Tabipler Odası’ndan  8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü açıklaması
banner337
banner391

Kıbrıs Türk Tabipleri Odası Yönetim Kurulu adına açıklama yapan Başkan Yonca Morris, kadınların yaşamın her alanında eşit haklara sahip olma çabasının uzun süredir devam etmekte olduğuna dikkat çekti ve şöyle dedi:

“8 Mart günü ise bu savaşımın en yüksek sesle dile getirildiği gündür. Birleşmiş Milletlerin (BM) 1979 yılında hazırladığı “Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesi          toplumsal cinsiyet eşitliğine zemin hazırlayan en önemli sözleşmedir. 1993 yılında BM Genel Kurulunda “Kadınlara Karşı Şiddetin Tasfiye Edilmesine Dair Bildirisi” yayınlanmış, kamusal ve özel alanda kadına şiddetin ayrıntılı tanımı yapılmıştır. Avrupa konseyi’nin 2011 yılında imzaladığı “İstanbul Sözleşmesi” ile “Kadınlara Yönelik Şiddet ve Aile içi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi”‘nin onaylanması önemli bir dönüm noktasıdır.

banner341
Ülkemizde ise her geçen gün şiddet olayları artmakta ve kadına karşı olan fiziksel ve cinsel şiddet, cinayet vb. olaylar toplum gündemine gelmektedir. Ancak bu konuda buzdağının görünen tarafının ise az olduğu söylenebilir. Lefkoşa Türk Belediyesinin 2020 yılında yaptığı bir Ankette 3 kadından birinin şiddete uğradığı saptanmıştı. İstanbul Sözleşmesi, İnsan Ticaretine Karşı Palermo Protokolü ve Kadınlara Yönelik her türlü Ayrımcılığın Ortadan Kaldırılmasına İlişkin Sözleşme KKTC Meclisinden geçirilmiştir. Son 6 yıl içinde “ALO 183” Yardım Hattı oluşturulmuş ve şiddete uğrayan kadın için başvuru imkanı doğmuştur. Ancak son bir yılda, yani pandemi döneminde başvuruların azaldığı, dernek, LTB sığınma evine yapılan müracaatların arttığı saptanmıştır.”

Ülkede kadın hekimlerin tıp doktorları içinde % 40.86 oranını oluşturduklarını belirten Moris, “Meslek yaşantısı içinde kadın hekimler ülkemizde eşitlik anlamında bir sorunla karşılaşmıyor gibi kabul edilse de, özel ve meslek yaşamında bu konuda bir araştırma henüz yapılmamıştır. Kadın hekimler olarak, kadınların eğitimini, çalışma ve üretime katılımını, kamusal ve özel yaşamda eşitliğini  savunur, yasa ve düzenlemelerin en kısa zamanda uygulamaya konmasını dileriz. 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü kutlar, emekçi tüm kadınları selamlarız.” dedi.

banner360
Son Güncelleme: 07.03.2021 13:39
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
TKP-YG: “Rum yönetiminin kararı Kıbrıs için zehirli bir girişim”
TKP-YG: “Rum yönetiminin kararı Kıbrıs için zehirli bir girişim”
KTGB Aşıkoğlu’nu özür dilemeye davet etti
KTGB Aşıkoğlu’nu özür dilemeye davet etti
Çakıcı: “Kadınların eşitlik ve insanca yaşam için giriştikleri mücadele sürmekte”
Çakıcı: “Kadınların eşitlik ve insanca yaşam için giriştikleri mücadele sürmekte”
Lute bugün geliyor
Lute bugün geliyor
Çavuşoğlu: “Kadınların ayrımcılığa maruz kalmadan yaşamalarını sağlamak hepimizin görevi”
Çavuşoğlu: “Kadınların ayrımcılığa maruz kalmadan yaşamalarını sağlamak hepimizin görevi”
Harmancı: “Çiçek değil, eşitlik, sosyal güvence ve adalet”
Harmancı: “Çiçek değil, eşitlik, sosyal güvence ve adalet”
Girne Düşünce Derneği’nden 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü mesajı
Girne Düşünce Derneği’nden 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü mesajı
Sendikalardan basın bildirisi
Sendikalardan basın bildirisi
Aylanç: "8 Mart, emekçi kadınların eşitlik mücadelelerinde bir dönüm noktasıdır!"
Aylanç: "8 Mart, emekçi kadınların eşitlik mücadelelerinde bir dönüm noktasıdır!"
Sennaroğlu: “Karar alma organlarında daha etkin şekilde görev alın”
Sennaroğlu: “Karar alma organlarında daha etkin şekilde görev alın”

banner350

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner320

banner384

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim