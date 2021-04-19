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Tabipler Odası: “Hukukun üstünlüğünü ve yargının bağımsızlığını destekliyoruz”

Kıbrıs Türk Tabipleri Odası baroların bugünkü eylemine destek belirtti.

19 Nisan 2021 Pazartesi 11:30
Tabipler Odası: “Hukukun üstünlüğünü ve yargının bağımsızlığını destekliyoruz”
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Odadan yapılan açıklamada “hukukun üstünlüğünü ve yargının bağımsızlığını destekliyoruz” denildi.

“Anayasa mahkemesinin aldığı bir karar nedeniyle gelişen süreci üzülerek izlemekteyiz. Kıbrıs Türk toplumu tarihteki tüm yönetimler boyunca laik, Atatürkçü, demokratik ve hoşgörülü kimliği ile uzlaşı ve diyalog kültürünü özümsemiş bir yaşam biçimini benimsemiştir” ifadelerine yer verilen açıklamada aksi yöndeki girişimlerin hiçbir zaman kabul görmediğine işaret edildi.

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Açıklama şöyle sürdü:

“Çağdaş ve laik eğitimin tüm gereklerinin devletin ilgili kurumlarının denetiminde olması ise temel ilkelerimizin garantisi için gereklidir. Hukukun üstünlüğü ve yargının bağımsızlığı, anayasamızın teminatı altındadır ve dokunulamaz üst bir değerdir. Bu nedenle yargı bağımsızlığına sahip çıkıyor ve baroların haklı eylemini destekliyor ve selamlıyoruz”

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Son Güncelleme: 19.04.2021 11:35
Anahtar Kelimeler:
Tabipler Odası
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