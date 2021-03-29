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Tabipler Odası, Bakan Üstel’e sunulan önerilerini paylaştı

Kıbrıs Türk Tabipleri Odası Yönetim Kurulu, Sağlık Bakanı Ünal Üstel’e ilettikleri öneri ve dileklerini basın ile de paylaştı. Söz konusu öneri ve dileklerin arasında pandemi ile mücadelenin yanı sıra sağlık alt yapısı ve yasal mevzuatlar konuları da bulunuyor.

29 Mart 2021 Pazartesi 13:15
Tabipler Odası, Bakan Üstel’e sunulan önerilerini paylaştı
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Kıbrıs Türk Tabipleri Odası Başkanı Yonca Morris yaptığı yazılı açıklamada, 13 maddeden oluşan ve Sağlık Bakanı Ünal Üstel’e yönelik hazırlanan öneri ve dilekleri paylaştı.
Buna göre, pandemi mücadelesinde, Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi ve gerektiğinde sağlıktaki diğer paydaş sivil toplum örgütleri ile ortak ve bilimsel veriler ışığında karar verilmesi, açılan sektörlerde sık PCR tarama testlerinin ve denetimlerin yapılması talep edilirken, toplum bağışıklığı için hızlı aşılama ve sonrasında antikor tarama testlerinin yapılmasının faydalı olacağı görüşü ortaya konuldu.
Birçok hekimin halen sözleşmeli, uzamış mecburi hizmetli statüsünde çalıştığı hatırlatılarak, bu hekimlerin ivedi olarak kadrolanması için Bakanlığın girişim yapması talep edildi. Ayrıca, yasaların günümüz koşulları ve gereksinimler göz önünde bulundurularak güncellenmesi önerilerek, ayrı bir “Hekim Yasası” gerektiği belirtildi.

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Kamu hekimlerinin nöbet ücretlerinin zamanında ödenmesi, yemek bedellerinin karşılanması, sağlığa bütçeden ayrılan payın artırılması, sağlık hizmetlerinde ve ilaç temininde eksiklik ve güçlüklerin çözülmesi gibi talepler sıralanırken, Oda tarafından başlatılan “Acil Tıp” alanında eğitimlere Bakanlıktan iş birliği ve destek beklentisi belirtildi. Kamu hastanelerinin engelli vatandaşların ulaşımını kolaylaştıracak şekilde düzenlenmesi gereksinimi de hatırlatıldı.
Ayrıca, Oda tarafından başlatılan DAÜ Tıp Fakültesi Kütüphanesinde olan Up-to- Date bilgi sistemlerine devlet hastanesinden erişim girişimine de Bakanlıktan destek talep edildi, TC-KKTC uyruklu pratisyen hekimlerin mecburi hizmet yükümlülüğünü Kuzey Kıbrıs’ta yapması ve Türkiye’ye giden hekimlerin TC’de SGK sistemine dahil olması istendi.
 

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Son Güncelleme: 29.03.2021 13:57
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