Tabipler Odası, Bakan Üstel’e sunulan önerilerini paylaştı

Kıbrıs Türk Tabipleri Odası Başkanı Yonca Morris yaptığı yazılı açıklamada, 13 maddeden oluşan ve Sağlık Bakanı Ünal Üstel’e yönelik hazırlanan öneri ve dilekleri paylaştı.

Buna göre, pandemi mücadelesinde, Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi ve gerektiğinde sağlıktaki diğer paydaş sivil toplum örgütleri ile ortak ve bilimsel veriler ışığında karar verilmesi, açılan sektörlerde sık PCR tarama testlerinin ve denetimlerin yapılması talep edilirken, toplum bağışıklığı için hızlı aşılama ve sonrasında antikor tarama testlerinin yapılmasının faydalı olacağı görüşü ortaya konuldu.

Birçok hekimin halen sözleşmeli, uzamış mecburi hizmetli statüsünde çalıştığı hatırlatılarak, bu hekimlerin ivedi olarak kadrolanması için Bakanlığın girişim yapması talep edildi. Ayrıca, yasaların günümüz koşulları ve gereksinimler göz önünde bulundurularak güncellenmesi önerilerek, ayrı bir “Hekim Yasası” gerektiği belirtildi.



Ayrıca, Oda tarafından başlatılan DAÜ Tıp Fakültesi Kütüphanesinde olan Up-to- Date bilgi sistemlerine devlet hastanesinden erişim girişimine de Bakanlıktan destek talep edildi, TC-KKTC uyruklu pratisyen hekimlerin mecburi hizmet yükümlülüğünü Kuzey Kıbrıs’ta yapması ve Türkiye’ye giden hekimlerin TC’de SGK sistemine dahil olması istendi.

