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Tabipler Birliği yarın basın toplantısı düzenliyor

14 Mart Tıp Haftası’nın açılışı nedeniyle Kıbrıs Türk Tabipler Birliği yarın saat 10.00’da basın toplantısı düzenliyor.

08 Mart 2021 Pazartesi 17:15
Tabipler Birliği yarın basın toplantısı düzenliyor
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14 Mart Tıp Haftası’nın açılışı nedeniyle Kıbrıs Türk Tabipler Birliği yarın saat 10.00’da basın toplantısı düzenliyor.

Birlik Başkanı Özlem Gürkut yaptığı yazılı açıklamada, geleneksel olarak düzenlenen Tıp Haftası etkinliklerinin ülkede ve dünyada yaşanan pandemi nedeniyle yüz yüze gerçekleştirilemeyeceğini duyurdu.

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Gürkut, üyelere yönelik etkinlikleri Zoom platformu üzerinden gerçekleştirilecek şekilde planlandıklarını belirtti.

14 Mart Tıp Haftası'nın açılışının yarın saat 10.00’da birlik binasında yapılacağını duyuran Gürkut, toplantıya pandemi kuralları çerçevesinde tüm basın mensuplarının davetli olduğunu kaydetti.

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Son Güncelleme: 08.03.2021 18:03
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