banner365
banner349
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 27°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1103
ALTIN
466.351
DOLAR
7.4625
STERLİN
9.6052
EURO
8.8348
“Türkiye’nin pislikleri” ifadesi kabul edilemez...
“Türkiye’nin pislikleri” ifadesi kabul edilemez...
Çözüm kartı düştü
Çözüm kartı düştü
Yalvarıyoruz Ali Pilli, GİT!
Yalvarıyoruz Ali Pilli, GİT!
Hastaların taşınması meselesi
Hastaların taşınması meselesi
banner364

Tabipler Birliği ve Tıp-İş'ten hükümete ve Sağlık Bakanlığı'na “harekete geçin“ çağrısı

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği (KTTB) ve Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası (Tıp-İş),  tüm dünyada milyonlarca insanı etkileyen, ekonomileri çökerten COVID 19 pandemisiyle, toplumsal mücadele, dayanışma ve iş birliğinin şart olduğunu vurgulayarak, hükümete ve Sağlık Bakanlığı'na eksik sağlık alt yapısını, sağlık personelini ve organizasyonu gidermek için acilen harekete geçmeleri çağrısı yaptı.

13 Eylül 2020 Pazar 20:11
Tabipler Birliği ve Tıp-İş'ten hükümete ve Sağlık Bakanlığı'na “harekete geçin“ çağrısı
banner337
banner351

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği (KTTB) ve Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası (Tıp-İş),  tüm dünyada milyonlarca insanı etkileyen, ekonomileri çökerten COVID 19 pandemisiyle, toplumsal mücadele, dayanışma ve iş birliğinin şart olduğunu vurgulayarak, hükümete ve Sağlık Bakanlığı'na eksik sağlık alt yapısını, sağlık personelini ve organizasyonu gidermek için acilen harekete geçmeleri çağrısı yaptı.

Hekimlerin üzerlerine düşen görev ve sorumluluğun bilincinde ve sahada olduğunu kaydeden hekim örgütleri,  "Yöneticiler derhal sağlık çalışanları ve örgütleri ile işbirliği içinde, bu ülkede yaşayan her bireyin hak ettiği çağdaş ve yeterli sağlık hizmetine ulaşması ve sağlığının korunması için gerekli şartları sağlamalıdır" talebinde bulundu.

Toplam vaka sayısının hastane kapasitesini aştığını kaydeden örgütler, hekimler ve sağlık çalışanlarının aşılamayan sorunlarla, organizasyonsuzlukla boğuşmaktan ve yatak kısıtlılığı nedeni ile hızlı hasta sirkülasyonundan yorgun ve moralsiz olduğunu vurguladı; "Bütün bunlar yetmezmiş gibi  pandemi süreci politik çıkarlara alet edilmeye, idarenin eksiklikleri sağlık çalışanlarına mal edilmeye ve çatışma ortamı yaratılmaya çalışılmaktadır" dedi.

İki sağlık örgütünden yapılan ortak açıklamada, "Aylardır bıkmadan usanmadan uyardığımız, anlatmaya çalıştığımız halde yeterli hazırlık ve organizasyon yapılmadan gerçekleştirilen açılımla artan vakalar karşısında, yaşanan sorunları aşamayan bir yönetim olduğu ortadadır" denildi.

Açıklamada, örgütlerin ilk vakanın görülmesinden aylar önce uyardığı gibi ikinci dalga konusunda uyardığı ve yapılması gerekenleri söylediği kaydedildi.

Büyük bir sorumluluk ve özveri ile çalışan hekimlerim, günümüzde, idarenin bu kadar ciddi bir salgınla mücadelede bile ciddiyetten uzak, popülist yaklaşımları sonucu tamamlamadığı hazırlıklar ve organizasyondaki sıkıntılarla boğuşmak zorunda bırakıldığı savunulan açıklamada, şöyle denildi:

banner341
"Hekimlerin görevi halkımızın sağlığını korumak ve hastalarımızı en güncel bilimsel rehberler doğrultusunda, en iyi şekilde tedavi etmektir. COVID-19 pozitif hastalarımızın, şüpheli ve temaslıların ve COVID-19 dışı hastaların tetkik, tedavi ve takiplerinin en iyi şekilde yapılacağı şartları sağlamak ise idarenin görevidir ve yetkisindedir."

Tabipler Birliği ve Tıp-İş, COVID-19 vaka sayısının artmasının sürpriz olmadığını, aylar öncesinden uyardıkları ve beklenen bir durum olduğunu kaydederek, örgütlerin uyarılarına rağmen "her şey kontrol altında, endişe edecek bir şey yok"  tarzı söylemlerin rehavet halinin uzamasına yol açtığını belirtti.

"VAKA SAYISI HASTANE KAPASİTESİNİ AŞTI"

Hekim örgütlerinin açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Toplam vaka sayımız hastane kapasitemizi aşmıştır. Hastalarımızı aktardığımız karantina otel ve yurtlarında etkin hekim/hemşire takibi yapılamamaktadır. İdare sağlık çalışanlarına sürekli olarak artan şekilde sorumluluk yüklemekle birlikte, aynı oranda yetki paylaşmamaktadır. Hekimler ve sağlık çalışanları aşılamayan sorunlarla, organizasyonsuzlukla boğuşmaktan ve yatak kısıtlılığı nedeni ile hızlı hasta sirkülasyonundan yorgun ve moralsizdir.

Bütün bunlar yetmezmiş gibi  pandemi süreci politik çıkarlara alet edilmeye, idarenin eksiklikleri sağlık çalışanlarına mal edilmeye ve çatışma ortamı yaratılmaya çalışılmaktadır. Sorumluluğu, ülkemizdeki şartları her bir insanımız için iyileştirmek olanların beğenmedikleri şartlardan çalışanları sorumlu tutarak aylardan beridir fedakarlık gösteren sağlık çalışanlarına karşı ırkçı/politik girişimleri kabul edilemez. Bilinmelidir ki Kıbrıs Türk hekimleri bu ülkedeki her bireyin doğuştan gelen sağlık hakkını din, dil, ırk, cinsiyet ve sosyal statü farkı gözetmeksizin eşit olarak savunmaya devam edecektir.

Tüm dünyada milyonlarca insanı etkileyen, ekonomileri çökerten COVID Pandemisiyle, toplumsal mücadele, dayanışma ve işbirliği şarttır. Hükümetin ve Sağlık Bakanlığı’nın eksik sağlık alt yapısını, sağlık personelini ve organizasyonu gidermek için acilen harekete geçmesi elzemdir. Hekimler üzerlerine düşen görev ve sorumluluğun bilincindedir ve sahadadır. Yöneticiler, derhal sağlık çalışanları ve örgütleri ile işbirliği içinde, bu ülkede yaşayan her bireyin hak ettiği çağdaş ve yeterli sağlık hizmetine ulaşması ve sağlığının korunması için gerekli şartları sağlamalıdır.

banner360
Son Güncelleme: 13.09.2020 20:24
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Akar ve TSK komuta kademesinden 'sürpriz' KKTC ziyareti
Akar ve TSK komuta kademesinden 'sürpriz' KKTC ziyareti
Bakan Pilli: 20 pozitif vakaya rastlandı
Bakan Pilli: 20 pozitif vakaya rastlandı
Erhan Arıklı’nın PCR test sonucu pozitif çıktı!
Erhan Arıklı’nın PCR test sonucu pozitif çıktı!
Türkiye’deki üniversitelerin girişimci üniversiteler olma eğilimleri araştırıldı
Türkiye’deki üniversitelerin girişimci üniversiteler olma eğilimleri araştırıldı
Sağlık Bakanlığı: İkinci pandemi merkezine kapı ve izole kabin için çalışma başlatıldı
Sağlık Bakanlığı: İkinci pandemi merkezine kapı ve izole kabin için çalışma başlatıldı
Güney Kıbrıs'ta 3 yeni vaka
Güney Kıbrıs'ta 3 yeni vaka
Maliye Bakanlığı’ndan Duyuru: 122 test yapıldı, tümü negatif
Maliye Bakanlığı’ndan Duyuru: 122 test yapıldı, tümü negatif
14 Eylül 2020 Pazartesi Gündemi
14 Eylül 2020 Pazartesi Gündemi
Ydp Myk’dan Zaroğlu'nun Hastalığı Ve Sonrasında Yaşananlarla İlgili Açıklama
Ydp Myk’dan Zaroğlu'nun Hastalığı Ve Sonrasında Yaşananlarla İlgili Açıklama
Sağlık Bakanı Pilli, Serbest Çalışan Hekimler Birliği İle Biraraya Geldi
Sağlık Bakanı Pilli, Serbest Çalışan Hekimler Birliği İle Biraraya Geldi

banner350

banner361

banner357

banner363

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner304

banner331

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim