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3 Temmuz 2021 Cumartesi gündemi
3 Temmuz 2021 Cumartesi gündemi
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Tabipler Birliği: “Sağlıkta şiddete tahammül göstermeyeceğiz”

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği (KTTB) Yönetim Kurulu, sağlıkta şiddete tahammül göstermeyeceklerini vurguladı ve sağlıkta şiddet ihbar hattı kurulmasını istedi.

05 Temmuz 2021 Pazartesi 11:00
Tabipler Birliği: “Sağlıkta şiddete tahammül göstermeyeceğiz”

KTTB’den yapılan yazılı açıklamada, cumartesi günü Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde görevi başındaki sağlık çalışanlarının öldürme tehdidine, görevlerini yapmalarını engelleyici hareketlere, kamu malına zarar verme davranışına maruz kaldığı kaydedildi.

Bu ve benzeri şiddet olaylarının daha önce de yaşandığı ifade edilen açıklamada “Sağlık çalışanları olarak işimizi yaparken güvenliğimizin sağlanmadığı gerçeğiyle karşı karşıyayız” ifadelerine yer verildi.  

“Kamu hastanelerinde yataklı ve ayaktan sağlık hizmeti veren servislerin güvenlik görevlisinden yoksun çalışması sağlıkta şiddet olaylarına zemin hazırlayıcı olduğu ortadadır” denilen açıklamada şöyle denildi:

“Sağlıkta şiddet sadece sağlık çalışanlarını ilgilendiren bir konu olmayıp, hastalarımızın da sağlık hizmetine erişimini engelleyicidir. Şiddet uygulanan ortamda hastalarımızın sağlığı da tehlikeye girmektedir. Sağlıkta şiddet hastalarımıza kritik müdahalelerin yapılmasını engelleyici bir ortam oluşturmaktadır.”

“POLİS ŞİKÂYET ARAMAKSIZIN SORUŞTURMA YÜRÜTMEKLE YÜKÜMLÜ”

Kamu düzenini bozan her suçta olduğu gibi, sağlık çalışanlarının maruz kaldığı şiddet vakalarında da polisin derhal harekete geçip cezai işlem başlatmakla sorumlu olduğu kaydedilen açıklama, şu ifadelerle sürdü:

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“Bu gibi durumlarda taraflar arasında şikayet aranması gerekliliğinin yasal dayanağı yoktur. Polis, şikayet aramaksızın ilgili soruşturmayı yürütmekle yükümlüdür.

Görevleri başında sağlık hizmeti veren sağlık çalışanlarına yapılan bu muamele nedeniyle Sağlık Bakanlığı talebiyle veya Polis tarafından yürütülen soruşturma varsa, ne aşamada olduğuyla ilgili yetkililerden açıklama bekliyoruz.”

“ACİLEN ÖNLEM ALINMALI”

Sağlık çalışanlarının görevleri başındayken şiddete maruz kalmaması için acilen gerekli önlemlerin alınması gerektiği kaydedilen Tabipler Birliği açıklamasında yapılması gerekenler şöyle sıralandı:

“SAĞLIKTA ŞİDDET İHBAR HATTI OLUŞTURULMALI, MÜDAHALE EDEBİLECEK GÖREVLİLER İSTİHDAM EDİLMELİ”

“Sağlık kuruluşlarının bünyesinde, sağlıkta şiddet ihbar hattı oluşturulmalı, sağlık çalışanlarının iş güvenliği kapsamında şiddete uğramasının önüne geçecek spesifik yasal ve kurumsal düzenlemeler ivedi şekilde yapılmalı, hastane ve benzeri sağlık kuruluşlarında şiddet olaylarına müdahale edebilecek yetkisi ve eğitimi olan görevlilerin istihdamı sağlanmalıdır.”

Açıklamada, sağlıkta şiddeti önlemek için yetkililer acilen göreve davet edildi.

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Son Güncelleme: 05.07.2021 11:05
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