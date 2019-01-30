Tabipler Birliği: “Sağlıklı kalmak için sigarayı alternatifsiz bırakmak gerekli”

TABİPLER BİRLİĞİ YENİ NESİL TÜTÜN ÜRÜNLERİNİN ZARARLARINA DİKKAT ÇEKTİ

“HTP’LERE DE TÜTÜN VE TÜTÜN ÜRÜNLERİNE UYGULANAN POLİTİKALAR VE YASAL MEVZUAT UYGULANMALI”

“NİKOTİN İÇEREN HER ÜRÜN ZARARLIDIR… ‘ZARARI AZALTILMIŞ ÜRÜN’ ENDÜSTRİ ALDATMACASIDIR”

“ELEKTRONİK SİGARA VE NİKOTİN İÇERİKLİ ÜRÜNLER SİGARAYA ALTERNATİF DEĞİL”

“YASALARA AYKIRI DAVRANANLARA GEREĞİNİN YAPILMASINI YETKİLİLERDEN BEKLİYORUZ”

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği (KTTB), son bilimsel çalışmaların elektronik sigara ve nikotin içerikli ürünlerin sigaraya güvenli bir alternatif olmadığını ortaya koyduğunu belirterek, “Sağlıklı kalmak için sigarayı alternatifsiz olarak bırakmak gereklidir” vurgusunda bulundu.

Birlik, nikotin içeren her ürünün zararlı olduğunu hatırlattı ve HTP'ler de dahil tüm tütün ürünlerinin sağlığa zarar verdiğini, bu nedenle HTP’lere de tütün ve tütün ürünlerine uygulanan politikalar ve yasal mevzuatın uygulanmasını istedi.

KTBB Eğitim Sorumlusu Dr. Sonuç Büyük imzasıyla yapılan yazılı açıklamada, tütün ve tütün ürünleri kullanımının bir halk sağlığı sorunu olduğu vurgulandı.

Büyük, Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre, kanserden ölümlerin yüzde 22’sinden, kalp ve damar hastalıklarından ölenlerin yüzde 12’sinden sorumlu olanın tütün ve tütün ürünleri olduğunu belirtti. Büyük, bu ölümlerin 7’de 1’inin pasif içicilikten kaynaklandığını, hayatı 10 yıl kısalttığını ve her 6-7 saniyede bir kişinin sigaranın neden olduğu hastalıklardan dolayı yaşamını yitirdiğini kaydetti.

“KARDİYOLOJİ VE GÖĞÜS HASTALIKLARI SERVİSLERİ DOLUP TAŞTI”

Tütün ve tütün ürünlerinin içerdiği 4 binden fazla kimyasal maddenin yaklaşık 70’inin kanserojen özellikte olduğunu vurgulayan Büyük, tütün ve tütün ürünlerinin yol açtığı hastalıkları ise şöyle sıraladı:

“Akciğer, ağız içi, solunum yolları ve idrar torbası kanserlerinin en önemli sebepleri arasındadır. Bunun gibi kronik akciğer hastalıklarına, kalp ve damar hastalıklarına ve gebelerde erken doğum, düşük ve ani bebek ölümlerine neden olduğu, son zamanlarda ise multiple skleroz (MS) hastalığına sebep olduğu ve hastalığın ilerlemesine neden olabileceği söylenmektedir. Ülkemizde kardiyoloji ve göğüs hastalıkları servisleri dolup taşmaktadır.”

Dr. Sonuç Büyük, tütün ve tütün ürünlerinin henüz bilinmeyen ve saptanmamış etkileri de olabileceğine dikkat çekti.

“ELEKTRONİK SİGARANIN ZARARLARI KONUSUNDA BİLİMSEL KANITLAR ARTMAKTADIR”

Son zamanlarda sigaranın zararlarının iyice anlaşılması ve yapılan ciddi uyarılarla sigarayı bırakanların artması üzerine endüstrinin paniğe kapıldığına ve alternatif ürünlerini pazara sunduğuna işaret eden Büyük, tütün endüstrisi tarafından elektronik sigara, ısıtılmış yeni nesil tütün ve nikotin ürünleri sigaraya göre daha az zararlı ürünler oldukları iddiasıyla tanıtıldığına dikkat çekti.

Amerikan Toraks Derneği’nin geçtiğimiz mayıs ayında yapılan kongresinde sunulan en güncel araştırmaların, elektronik sigara ve nikotin içeriğinin önemli sağlık tehditleri oluşturduğunu ortaya koyduğunu belirten Büyük, şu bilgileri paylaştı:

“Bu çalışmalarda, gençlerin elektronik sigaraya tatlandırıcı aromalar nedeniyle başladıkları, kronik obstriktif akciğer hastalığında (KOAH) sigaraya bağlı uzun sürede ortaya çıkan tomografi değişikliklerinin elektronik sigara kullanıcılarında erken dönemde başladığı, sigara dumanı, nikotin, elektronik sigara sıvısı, elektronik sigara sıvısı ve nikotin karışımının ayrı ayrı solunum epitel hücrelerinin erken ölümüne yol açtığı kanıtlanmıştır. Elektronik sigara içeriklerinin akciğerde iltihaplanma ve hasara yol açabileceğine karar verilmiştir.”

Tabipler Birliği Eğitim Sekreteri Dr. Sonuç Büyük, elektronik sigara kullanıcılarının yakındığı rahatsızlıklardan örnekler verdiği açıklamasında, en sıklıkla ağız, dudak, boğaz, solunum yolu, diş ve dişeti şikayetleri beyan edildiğini bildirdi.

ISITILARAK KULLANILAN TÜTÜN ÜRÜNLERİ HTP

Tütün ürünlerinin ısıtılmasıyla oluşan ve nikotin ve diğer kimyasal maddeleri içeren buharın, kullanıcılar tarafından ağızdan içe çekilmesi yani inhale edilen HTP ürünlerin nikotin içerdiğini ve kuvvetli bağımlılık oluşturduğunu belirten Büyük, elektronik sigaradan farklı olarak nikotin içeren sıvı yerine gerçek tütün içeren ve minyatür sigaralar kullanılan bu ürünlerin daha az zararlı olduklarına dair kanıtların şu anda mevcut olmadığını vurguladı.

DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ NE ÖNERMEKTEDİR?

Bu ürünlerin pasif içiciler için zararları olup olmadığı konusunda da yeterli düzeyde bilgi bulunmadığını ve bağımsız çalışmalara ihtiyaç duyulduğunu kaydeden Büyük, Dünya Sağlık Örgütü’nün önerilerinin ne olduğu konusunda da şunları belirtti:

“HTP'ler de dahil tüm tütün ürünleri sağlığa zararlıdır. Tütün doğal formunda dahil toksik olduğu gibi karsinojen olan maddeleri de içermektedir. Bu nedenle HTP’lere de tütün ve tütün ürünlerine uygulanan politikalar ve yasal mevzuat uygulanmalıdır.”

“BİLMEDİKLERİMİZ NELERDİR?”

Şu anda HTP’lerin marketlerde satılamaya yeni başlanması nedeniyle etkilerinin zararları konusunda çalışmalar net bir şekilde yapılamadığını ifade eden Dr. Sonuç Büyük, “Bu nedenle bu konuda bilgi yetersizliği mevcuttur. Bu nedenle; sigarayı bırakmada yardımcı olmaları, yeni sigara içicilerin körüklenmesi ve gençlerin sigaraya alışması ve normalde kullanılan sigara ve elektronik sigaralarla birlikte kullanıldıklarında ortaya çıkabilecek etkileri konularında henüz bilgi yoktur. Gelecekte bu konuları ve HTP'lerin güvenirliği ve zararları konusunda çalışmalara ihtiyaç duyulmaktadır” dedi.

“TÜM TÜTÜN VE TÜTÜN ÜRÜNLERİ SAĞLIĞA ZARARLI”

Tabipler Birliği Eğitim Sekreteri Dr. Sonuç Büyük, tüm tütün ve tütün ürünlerinin sağlığa zararlı olduğunu vurgulayarak, “Sigaranın zararlarından korunmak için tütün ve tütün ürünlerinin kullanımı tamamen bırakılmalıdır. Yapmış olduğu zararlar göz önüne alındığında sigarayı bırakma konusunda çok fazla şey istenmiş olmaz. Geleceğimiz için özellikle çocuklarımızı bu konuda korumalıyız. Yeni nesil sigaraların zararlarının söylendiği gibi azaltıldığı yönünde kesin kanıt yoktur” ifadelerini kullandı.

Tütün ve tütün ürünlerinin kullanımı konusunda devletin izlemesi gereken politikayla ilgili görüşlerini de ifade eden Büyük, şunları sıraladı:

“Tütün ve tütün ürünlerini kullanmaya hiç başlanmaması; sigarayı bıraktırma, bağımlılıktan kurtulma; pasif içicilerin korunmasını içeren stratejilerin hayata geçirilmesi ve tütün ürünlerinin zararlarından korunma ve denetim yasasının uygulanması.”

REKLAMI YASAK

6 Ekim 2008 tarihinde yürürlüğe giren Tütün Ürünlerinin Zararlarından Korunma ve Denetim Yasası kapsamında her türlü tütün ürününün reklamı ve promosyonunun yasak olduğunu vurgulayan Büyük, şu uyarlarda bulundu:

“Tütün ürünlerinin isim, marka ve alametleri kullanılarak her ne suretle olursa olsun reklam ve tanıtımı yapılamaz. Bu ürünlerin kullanılmasını özendiren veya teşvik eden kampanyalar düzenlenemez. Yol kenarlarına, binalara tütün ürünlerinin reklam ve tanıtımına yönelik resim ve yazı içeren hiçbir tabela konamaz, alışveriş yerlerinde ürün teşhiri yapılamaz.

Hal böyle iken bazı firmaların göz göre göre bunun aksini yaptığını, tütün ürünlerini hava alanlarında ve şehir merkezlerinde teşhir ettiğini, satış mağazaları açtığını görüyoruz. Yasalara aykırı davrananlara gereğinin yapılmasını yetkililerden bekliyoruz.

Halk sağlığının temel prensiplerinden biri olan ‘her etken aksi ispatlanana kadar sağlığa zararlı olarak kabul edilmelidir’ yönünde uyarılarımızı yaparak, tütün ve tütün ürünlerini değil sağlığı seçmeyi önererek herkese sağlıklı günler dileriz.”