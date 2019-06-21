Tabipler Birliği Sağlık Bakanı’na, beklentilerini aktardı

TABİPLER BİRLİĞİ: “ÜLKENİN HER YERİNDE NİTELİKLİ, ULAŞILABİLİR, EŞİT SAĞLIK HİZMETİ VERİLMELİ… İŞBİRLİĞİNE HAZIRIZ”

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği yönetimi, yeni görevinde başarı dilediği Sağlık Bakanı Ali Pilli’ye hükümetten ve Sağlık Bakanlığı’ndan beklentilerini aktardı.

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği’nden verilen bilgiye göre, Dr. Özlem Gürkut’un başkanlığındaki yönetim kurulu, Bakan Pilli’yi ziyaret ederek, sağlığın ve sağlık çalışanlarının sorunlarının çözülmesi için taleplerini iletti.

KTTB, Bakan’a sorun, talep ve önerileri aktardığı bir yazı verdi. Yazıda, çağdaş, hasta odaklı, adil, ulaşılabilir sağlık hizmetinin yerleştirilmesi, koruyucu sağlık hizmetlerinin geliştirilmesi ve uygulanması, insan ve hekim kaynağının verimli kullanılması, ülke kaynaklarının adil paylaşılması, ülkenin her yerinde nitelikli, ulaşılabilir, eşit sağlık hizmeti verilmesi hedefine işaret edildi.

Tabipler Birliği, hükümetten ve Sağlık Bakanlığı’ndan beklentilerini, “Bireysel ve Toplumsal Sağlık”, “Sağlık Birimleri”, “Sağlık Çalışanları” “Sağlığın Planlanması” “KTTB ile Sağlık Bakanlığı’nın işbirliği” başlıkları altında Bakan Pilli’ye sundu.