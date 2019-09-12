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Tabipler Birliği patlamanın etkileriyle ilgili uyarılarda bulundu

Tabipler Birliği patlamanın etkileriyle ilgili uyarılarda bulundu

12 Eylül 2019 Perşembe 10:17
Tabipler Birliği patlamanın etkileriyle ilgili uyarılarda bulundu

TABİPLER BİRLİĞİ, PATLAYICI VEYA MÜHİMMAT PARÇALARININ, TEMAS EDİLMEDEN YETKİLİLERE BİLDİRİLMESİNİN ÖNEMİNE İŞARET ETTİ

Kıbrıs Türk Tabipler Birliği, Çatalköy bölgesinde dün akşam mühimmat deposu yakınlarında meydana gelen patlamalar sonucu etrafa saçılan patlayıcı veya mühimmat parçalarının sonradan patlama ihtimaline karşı fark edilmeleri haline temas edilmeden yetkililere bildirilmesi gerektiğini vurguladı.

Birlik, benzer olayların yaşanmaması için, doğru sonuçları çıkarıp doğru adımları atmak için gereğinin yapılmasını talep etti.

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“HAVAYA ZARARLI MADDELER SALINMIŞ OLABİLİR”

Tabipler Birliği Başkanı Dr. Özlem Gürkut yaptığı yazılı açıklamada, patlamalar sonucu havaya salınan olası gaz, kimyasal zararlı maddelerin olabileceğini hatırlatarak, civar bölgelerde bulunan kişilerin mümkünse dışarıya çıkmaması gerektiğini belirtti.

Özellikle astım, KOAH gibi solunum yolu hastalığı bulunan kişilerin mümkünse bölgeden uzaklaşmaları, koruyucu maske kullanmaları, varsa kullanmakta oldukları ilaçları aksatmamalarının önemine işaret eden Gürkut, “Yaşanan patlamaların daha uzun etkilerinin de belirlenebilmesi amacı ile mümkün olan en erken ve hızlı şekilde olay yerinde daha ileri inceleme ve analizler yapılmalı ve gerekli önlemler alınıp uyarılar yapılmalıdır” dedi.

Gürkut, çocukların olayın fiziki ve psikolojik etkilerinden korunmasının çok önemli olduğunu belirterek, çocukları olaydan, görüntülerinden ve olayla ilgili tartışmalardan uzak tutmak gerektiğini kaydetti.

Son Güncelleme: 12.09.2019 13:48
Anahtar Kelimeler:
Tabipler Birliği Patlamaçatalköy Patlama
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