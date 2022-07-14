Tabipler Birliği: “Pandemi sona ermedi, yeni varyantlarla daha çok bulaşıcılık kazandı”

“Önlemlere uymak sizi ve sevdiklerinizi koruyacak”

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği (KTTB), pandeminin sona ermediği, yeni varyantlarla daha çok bulaşıcılık kazandığı uyarısında bulunarak Sağlık Bakanlığı ile ilgililerin, önerilerini dikkate almasını, tedbirlerin de artırılmasını istedi.

Ülkede ağır Covid-19 vakalarının görülmeye devam ettiğine ve long-covidin, kalp, beyin, akciğer, mental sağlık gibi insan vücudunun birçok bölümünü olumsuz etkilediğine dikkat çeken birlik, “Önlemlere uymak sizi ve sevdiklerinizi koruyacak” vurgusu yaptı.

Enfeksiyonun çocuklarda hafif geçirildiği algısının aldatıcı olduğunu kaydeden Tabipler Birliği, çocukların da korunması ve 5 yaş üstü çocukların onaylanmış aşılar ile aşılanması gerektiğini bildirdi.

KTTB Çevre ve Eğitim Sorumlusu Prof. Dr. Ceyhun Dalkan yaptığı yazılı açıklamada, ülkede Haziran başında maske kullanımı ve test zorunluluğu kaldırılınca yaptıkları uyarıların gerçeğe döndüğünü belirtti.

Vaka sayılarının gittikçe arttığını, birçok pozitif hastanın da, resmi kayıtlara geçmeksizin, enfeksiyonu evinde geçirdiğini ifade eden Dalkan, şöyle devam etti:

“Açıklanan vaka sayıları bu nedenle aldatıcıdır. Tüm evrensel veriler nettir; insanlar hala daha Covid-19 enfeksiyonu geçirip hayatlarını kaybedebilmektedir. Ülkemizdeki yüksek test pozitiflik oranları bunun önemli bir destekçisidir.”

-“Long-covid insan vücudunun birçok ölümünü olumsuz etkiliyor”

Hastane yatışları ve yoğun bakım ihtiyacı azalmış olsa da tüm dünyada olduğu gibi, ülkede de ağır Covid-19 vakalarının görülmeye devam ettiğine dikkat çeken Dalkan, şunları kaydetti:

“Üstelik bilim dünyasında, geçirilen Covid-19 enfeksiyonlarından sonra görülen long-Covid netleştirilmeye çalışılmaktadır. Long-covid, kalp, beyin, akciğer, mental sağlık gibi insan vücudunun birçok bölümünü olumsuz etkilemektedir. Son dönemdeki çalışmalar her 10 Covid-19 enfeksiyonundan 1-3’ünde (yüzde 10-30) uzun dönemde etkiler görüldüğünü belirtmektedir. Hafif enfeksiyonlardan sonra ve çocuklarda da görülebildiği nettir.”

Covid-19 enfeksiyonundan korunma yollarının pandeminin başladığı günden beri bilindiğine işaret eden Ceyhun Dalkan, “Günümüzde de güncel bilimsel bilgilere göre önlemlere uymak sizi ve sevdiklerinizi koruyacaktır” dedi.

-Korunma yolları…

Dalkan, Covid-19 enfeksiyonundan korunmanın en önemli yolları şöyle sıraladı:

“Covid-19’a karşı aşılanma, güncellemelerin düzenli yapılması, kalabalık ortamlarda fiziksel mesafenin korunması, kapalı, kalabalık ortamlarda uygun maske takılması, hapşururken veya öksürürken ağızın, burunun kapatılması, kapalı mekanlarda pencerelerin açık tutulması, ellerin düzenli yıkanması.”

Covid-19 aşılarında güncellemenin mutlaka yapılması gerektiğini belirten Dalkan, “Aşılama en önemli korunma yollarından biridir. Vaka sayılarının arttığı bu dönemde ülkemizde aşı kampanyası düzenlenmeli ve yeni öneriler doğrultusunda mutlaka hatırlatma dozları yapılmalıdır. Aşı merkezleri bakanlık tarafından net şekilde açıklanmalıdır” ifadelerini kullandı.

-“5 yaş üstü çocuklar da onaylanmış aşılar ile aşılanmalı”

Ülkede son dönemde çocuklarda artan pozitiflik oranlarının dikkat çekici olduğunu ifade eden Ceyhun Dalkan, şunları kaydetti:

“Enfeksiyonun çocuklarda hafif geçirildiği algısı aldatıcıdır. Çocuklar da ağır solunum sıkıntısı gibi yatış gerektirecek kadar ağır semptomlar gösterebilmektedir. Üstelik ‘hafif’ bile olsa, geçirilmiş Covid-19 enfeksiyonundan sonra çocuklarda da long-Covid ve birçok organı tutup hayati risk oluşturan MIS-C görülebilmektedir. O nedenle çocuklar da korunmalı ve 5 yaş üstü çocuklar da onaylanmış aşılar ile aşılanmalıdır. Özellikle okullar açılmadan, yüz-yüze eğitimin sürdürülebilir olması için mutlaka çocukların aşılanması tamamlanmalıdır.”

“Pandemi sona ermemiştir, yeni varyantlarla daha çok bulaşıcılık kazanmıştır” vurgusu yapan Ceyhun Dalkan, ölüm oranları azalmış olsa da tansiyon, diyabet, kalp hastalığı, astım vb. kronik hastalığı olanlar ve ileri yaştakilerin hala yüksek risk altında olduğunu belirtti.

“Artan vaka sayıları yatış oranı artışı riskini beraberinde getirmektedir” diyen Dalkan, “Pandemi ile mücadelede sistemli davranılması, hastane ve sağlık personeline dair organizasyonun, aşılama ve filiasyon çalışmalarının ara verilmeksizin sürdürülmesi önemlidir. Halka ve hastalara yönelik sürekli ve anlaşılır bilgilendirme ve yönlendirmelerin yapılması da bir o kadar gereklidir” ifadelerini kullandı.

-“Önerilerimiz dikkate alınmalı ve tedbirler artırılmalı”

Sağlık Bakanlığı ve ilgililer tarafından önerilerinin dikkate alınması ve tedbirlerin artırılması gerektiğini belirten Ceyhun Dalkan, “Halkımızın yorulduğunu ve kurallara uymayı zor bulduğunu biliyoruz. Ancak bir tek korunma tedbirlerine uyarak ve uygulayarak kendinizi ve sevdiklerinizi koruyabileceğinizi bilmelisiniz” dedi.