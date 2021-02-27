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Tabipler Birliği: “Özgür basına ve hastalarımıza yapılan saldırıları kınarız”

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği (KTTB), özgür basına ve hastalara yapılan saldırıları kınadıklarını belirtti.

27 Şubat 2021 Cumartesi 09:45
Tabipler Birliği: “Özgür basına ve hastalarımıza yapılan saldırıları kınarız”
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Tabipler Birliği Yönetim Kurulu, yaptığı yazılı açıklamada, Covid-19 Pandemisi tüm dünyada olduğu gibi ülkede de sağlık alanı ile birlikte yaşamın tüm kademelerinde etkili olmakta olduğunu, olumsuz etkilerinin tüm önlemlere rağmen devam ettiğini kaydetti.

Salgın nedeni ile insanların hasta olduğunu, sevdiklerinden ayrı kalacakları, uzun ve zorlu tedavilere ihtiyaç duyduğunu, hatta yaşamlarını yitirenler olduğunu ifade eden Tabipler Birliği Yönetim Kurulu, mücadelenin başta sağlık çalışanları olmak üzere ülkedeki birçok kesimin işbirliği ve sonuçta herkesin ortak çabası ile sürdürüldüğünü belirtti ve şunları dile getirdi:

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“Toplumumuzun sadece sağlık değil ekonomik, psikolojik ve sosyal anlamda da zor bir sınavdan geçtiği bu günlerde dayanışmaya ve işbirliğine ihtiyacımız olduğu açıktır. Buna rağmen toplumun farkındalık ve bilinçlenmesinde önemli katkıları yadsınamayacak olan, haber alma ve bilgi edinme hakkımız için pandemi boyunca da yüksek risk altında, gecesini gündüzüne katarak çalışan basın emekçilerimize yönelik çirkin söylemlerde bulunan bazı kişiler, bununla da kalmayarak COVID-19 hastalarımız ve temaslılarımızın büyük zorluk ve fedakârlıkla sürdürdükleri tedavi ve takip süreçleri ile de dalga geçmiştir. 

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği olarak, basın emekçilerimizin ve hastalarımızın her zaman yanında olacağımızı bir kere daha hatırlatır, bu çirkin saldırıları kınarız.”


 

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Son Güncelleme: 27.02.2021 11:28
Anahtar Kelimeler:
Tabipler Birliği
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