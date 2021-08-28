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Tabipler Birliği'nden ücretli test kararı konusunda uyarı
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Tabipler Birliği'nden ücretli test kararı konusunda uyarı

Kıbrıs Türk Tabipler Birliği (KTTB), PCR ve hızlı testlerin paralı yapılmasının, test sayılarının düşmesine ve vaka sayısının hızlı bir şekilde artmasına neden olacağını savunarak “COVID-19 pandemisine yönelik tarama testleri ve tedavileri ücretsiz olmak zorundadır” görüşünü belirtti.

28 Ağustos 2021 Cumartesi 12:00
Tabipler Birliği'nden ücretli test kararı konusunda uyarı

Kıbrıs Türk Tabipler Birliği (KTTB), tarafından yayımlanan bildiride, “PCR ve hızlı antijen testlerinin ücretsiz olarak sağlanmaması, denetimin neredeyse olmadığı ülkemizde test sıklığı ve yaygınlığını azaltacak bir karardır. Pandemi hızının artmasını engelleyici olmak bir yana hızını artırmasına neden olacak bu karardan bir an önce vazgeçilmesi toplum sağlığı adına yapılması gerekendir” denildi. 

Tabipler Birliği, KKTC Anayasası 45.maddesine atıfta bulunarak “Devlet, herkesin beden ve ruh sağlığı içinde yaşayabilmesini ve tıbbi bakım görmesini sağlamakla ödevlidir” denildiğine işaret ederek günümüzde COVID-19 pandemisinin toplum sağlığına ve yaşantısına ciddi tehdit oluşturması nedeniyle yayılmasını engellemenin başta Sağlık Bakanlığı olmak üzere tüm hükümetin başlıca sorumluluğu olduğunu vurguladı.

“TARAMA TESTLERİ YAYGINLAŞTIRILMALI”

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Toplum içinde yaygın hastalığın tespiti için COVID-19 PCR/Hızlı Antijen testlerinin olabildiğince yüksek sayılarda yapılması ve vaka artışı yaşanan bölgelerde tarama testlerinin yaygınlaştırılması gerektiği kaydedilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

“Test sayısı ne kadar azalırsa saptadığınız vaka sayısının aynı oranda azalacak olması, rakamlara yansımayan ve saptanamayan aktif COVID-19 vakalarında artışa yol açarak toplum içinde yayılma hızı hiç olmadığı kadar tehlikeli boyuta ulaşacaktır.”

Açıklamada, birçok sektörde PCR test zorunluluğunun hafta da birden 21 günde bire geçilmesinin, pandeminin hızının ciddi şekilde arttığı bugünlerde anlaşılması güç akıl, mantık ve bilimsel veri ile açıklanabilecek bir karar olmaktan çok uzak olduğu belirtildi.

Tabipler Birliği, yüksek vaka sayısı saptanan bölgeler ile rastgele seçilen bölgelerde yoğun taramaların yapılmasının COVID-19 vakalarının erken saptanmasıyla toplum içindeki hastalık yayılımının azalmasını sağlayacak en etkin yöntem olduğunu da kaydederek “Bunun hayata geçirilmesi mevcut temas ve pozitif takibi yapan ekibin güçlendirilmesi ile mümkündür. Yaşadığımız pandemi ancak bunlar yapılması durumunda kontrol altında tutulabilir” dedi.


 

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Son Güncelleme: 28.08.2021 12:18
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