Tabipler Birliği'nden pozitif vakaların evlerine gönderilmesine tepki!

Birlik Yönetim Kurulu tarafından yapılan yazılı açıklamada, ülkenin ve toplumun pandemi mücadelesi kapsamında yeni bir kapanmaya dayanacak gücü kalmadığını herkesin bildiği belirtilerek, tüm dünyanın Delta varyantı nedeni ile tedirginlik duyduğu ve ülkede Delta varyantı tespit edildiğine dikkat çekildi.

Tüm toplumsal ve bireysel tedbirlere uyumun artırılması ve vaka sayılarının kontrol altında tutulması için denetimlerin artırılıp kapanmak zorunda kalmadan pandemi mücadelesinin devamını sağlamak gerektiği vurgulanan açıklamada, şu iddialarda bulunuldu:

“Covid-19 pozitif vakaların Sağlık Bakanı Sayın Ünal Üstel’in direktifleri ile evlerine gönderildiği, takipleri ve denetimleri için hiçbir önlem alınmadığı ve vakalardan bazılarının hastalık tabloları ağırlaşarak hastaneye yatırıldığı öğrenilmiştir.”

“İNTİHAR NİTELİĞİNDE…”

Bu kadar kritik bir süreçte ve pandemi mücadelesi uğruna bunca fedakarlık yapılmışken böylesi bir uygulamanın toplumun sağlığını ve ülkenin geleceğini tehlikeye atacağı ifade edilen açıklamada, bunun, intihar niteliğinde ve bugüne kadar yapılan tüm çabaları heba edecek bir hareket tarzı olduğu belirtildi.

Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin bu şekilde bir kararı bulunduğuna dair bir açıklama olmadığına dikkat çekilen açıklamada, insanları kaybetmemek, ülkenin ve toplumun geleceğini tehlike altına atmamak için hastalığın toplumda yayılmasına sebep olabilecek bu uygulamadan derhal vazgeçilmesi gerektiği kaydedildi.

“TOPLUM, DELTA VARYANTA ETKİNLİĞİ BİLDİRİLMİŞ AŞILARLA HIZLA AŞILANMAYA DEVAM ETMELİ”

Bu aşamada yapılması gerekenin Delta varyanta etkinliği bildirilmiş aşılarla toplumu hızla aşılamaya devam etmek, tarama testlerini artırmak ve denetimleri sıkılaştırmak olduğu vurgulanan açıklamada, şunlar belirtildi:

“Daha önce Sinovac firmasının Coronavac aşısı ile aşılanmış bireylerin ise COVID-19 için risk teşkil eden kronik hastalığı olanlar, 65 yaş üstü olanlar ve sağlık hizmeti sunumunun kesintiye uğramaması için yüksek risk altında çalışan sağlık çalışanlarından başlamak üzere 3. doz aşılarının Delta varyanta etkili aşılarla ivedi biçimde tamamlanması elzemdir.”