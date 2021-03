Tabipler Birliği'nden Dünya Down Sendromu günü mesajı

Birliğin mesajında, 2011 yılında Down Sendromu hakkında toplumsal farkındalık oluşturmak, Down Sendromlu bireylerin ayrımcılığa, olumsuz tutumlara maruz kalmasını önlemek, erken ve sürekli eğitimin önemine dikkat çekmek ve mevcut çalışma imkanları ile iş sahalarını artırmak amacıyla, Birleşmiş Milletler’in 21 Mart'ı Dünya Down Sendromu farkındalık günü olarak ilan ettiğini kaydetti.

Down Sendromunun, tedavi edilmesi gereken bir hastalık olmadığı, genetik bir farklılık olduğu kaydedilen açıklamada, “Sıradan bir insanın vücudunda 46 kromozom bulunurken, down sendromlu bireylerde üç adet 21. kromozomları bulunması nedeni ile 47’dir. Bu nedenle her yıl 3. ayın 21. günü down sendromu farkındalık günü olarak etkinlikler yapılmaktadır. Down Sendromlu bireyler erken ve sürekli eğitim ile arkadaş edinebilir, okula gidebilir, iş edinebilir, hayatları ve gelecekleri için karar verebilirler ve hayata katılabilirler” denildi.

Açıklamada ayrıca, Down Sendromlu bireylerin hak ettikleri erken özel eğitim ve rehabilitasyonu alabilmeleri için farkındalığın sağlanması, gerekli önemin verilmesi ve olanakların geliştirilmesinin gerektiği ifade edildi.