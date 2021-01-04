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Tabipler Birliği'nden çağrı

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği, yerel vaka sayısında ciddi bir artış yaşandığını belirterek, bireysel önlemlere ve duyarlı olmaya en çok ihtiyaç duyulan dönem olduğuna vurgu yaptı.

04 Ocak 2021 Pazartesi 12:00
Tabipler Birliği'nden çağrı
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Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği Yönetim Kurulu adına açıklama yapan Koruyucu Hekimlik ve Halk Sağlığı Sorumlusu Dr. Derlen Özgeç Ruso, alınan tedbir kararlarına rağmen yerel vaka sayısının artmasının alınan kararların uygulatılması aşamasında birtakım aksaklıklar olduğunu açıkça gösterdiğini ileri sürerek, ülkede vaka sayılarının logaritmik şekilde artışının ciddi sıkıntılara yol açtığını savundu.

“Henüz acil durum hastanesinin devreye girmemesi önümüzdeki günlerde sağlık kapasitesinin aşılmasına neden olacaktır” ifadelerini kullanan Ruso, sağlık kapasitesinin aşılmasının sağlıkta birçok alanda aksamaya sebebiyet vereceğini kaydetti.

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Halkı bir kez daha uyarmak istediklerini ifade eden Ruso, yüksek riskli temas kavramının 2 metreden yakın mesafede 15 dakikadan fazla yüz yüze temas (maskesiz şekilde) ve süreden bağımsız olarak hasta kişiyle fiziksel teması içerdiğine vurgu yaptı.

Dr. Derlen Özgeç Ruso şöyle devam etti:
“Bu nedenle tedbir kararlarının haricinde şunu bilmeliyiz ki, yüksek riskli teması en yakınlarımızla yani ailemiz, çalışma arkadaşlarımız ve yakın arkadaşlarımızla yapmaktayız. Yüksek riskli temas yaptığımız kişiler de kendi çalışma arkadaşları, aileleri ve yakın arkadaşlarıyla temas etmeye devam etmektedir. Dolayısıyla en yakınımızdaki kişilere zarar verebilme ihtimaline dikkat çekmek istiyoruz”

Yerel vakaların hızla arttığı bu günlerde vatandaşlara, kendilerine ve sevdiklerine sahip çıkma çağrısı yapan Ruso, bireysel önlemlere ve duyarlı olmaya en çok ihtiyaç duyulan dönem olduğunu vurguladı.

Ruso, sosyal mesafe, maske ve hijyen kurallarını bir kez daha hatırlatarak, halkın, gereken kişisel önlemleri titizlikle uygulamalarının önemine dikkat çekti.

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Anahtar Kelimeler:
KtbbKoranavirüsBireysel Tedbir
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