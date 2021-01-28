Tabipler Birliği hemen tam kapanma kararı istedi

KTTB yazılı açıklama yaparak, son dönemde görülen vakalar arasından daha ciddi semptom ve bulgular gösteren daha yüksek oranda hastanın hastanede yatarak tedavi ihtiyacı göstermesi, yoğun bakımda eşlik eden başka bir hastalığı olmayan, daha genç yaşlardaki hastaların bulunması ve kayıplar yaşanmasının kaygı verici olduğunu kaydetti.

Dünyada vaka sayılarında izlenen logaritmik artış nedeni ile KKTC’de de benzer bir seyir görülmesi ve buna bağlı olarak ilerleyen günlerde sağlık kapasitesinin aşılması tehlikesinin kapıda olduğu uyarısında bulunan KTTB, “Gerçek yaşamsal acil ihtiyaçları karşılayacak sektörler hariç tüm alan ve bölgelerde kapanma ve topluma yönelik test sayılarının yeterli düzeyde artırılması gerekmektedir” dedi.

Girne ve Lefkoşa bölgesi için kapanma, diğer bölgeler için kısmi sokağa çıkma yasağı uygulamasını değerlendiren Birlik, “Görülmektedir ki bu kararlarla amaçlanan insan trafiğinde ve temaslarında azalma dolayısıyla toplumsal bulaşın kırılmasına ulaşacak yeterli şartlar gerçekleşmemiştir. Gerek açık bırakılan sektörler gerekse bölgeler arası geçiş, amaçlanan salgın kontrolünü sağlamaktan uzaktır. Üzülerek belirtmeliyiz ki gelinen aşamada acilen tam kapanmaya gidilmesi şarttır” ifadelerini kullandı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Ülkemizde sebepleri hepimizin malumu olarak yeniden yerel COVID-19 vakalarının görülmesi ve artmasına paralel şekilde Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi tarafından salgını kontrol etmek amacıyla alınan tedbir kararlarının kamusal, sosyal yaşamımızda tam anlamıyla yer bulması için gerekli olan düzenleme ve denetimlerin yetersizliği nedeni ile etkili olamadığı ortadadır. Kurallara uyumda bireysel ve toplumsal zaafiyetin yanında idare tarafından yapılması gereken düzenleme ve denetimlerdeki eksiklikler nedeniyle artmaya devam eden vaka sayılarına uygun olarak Üst Komite tarafından alınan daha sıkı tedbir kararlarının bazılarının onaylanmayıp uygulanmaya geçmemesi, bazılarının ise revize edilerek açıklanması sonrası yeniden kapanma noktasına gelmiş bulunmaktayız.

Gerçek yaşamsal acil ihtiyaçları karşılayacak sektörler hariç tüm alan ve bölgelerde kapanma ve topluma yönelik test sayılarının yeterli düzeyde artırılması gerekmektedir. KTTB tarafından bu süre içinde vaka sayılarının ve salgının günlük dinamik izlemi ve elde edilecek epidemiyolojik verilerin değerlendirilmesi ve bilimsel verilere uygun olarak yeterli kontrol sağlanana kadar kapanmanın devam etmesi tek çaremiz olarak değerlendirilmektedir”.