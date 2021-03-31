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Tabipler Birliği: “Halk sağlığı açısından ciddi bir tehdit”

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği, Mağusa’da yapılacak gala gecesinin halk sağlığı açısından ciddi bir tehdit oluşturacağını belirterek, yetkilileri, tutarlı ve halk sağlığını koruyacak bilimsel temelli kararlar üretip bu doğrultuda davranmaya davet etti.

31 Mart 2021 Çarşamba 17:15
Tabipler Birliği: “Halk sağlığı açısından ciddi bir tehdit”
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Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği Yönetim Kurulu tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Ülkede 1 yılı aşkın zamandır süren, alt yapı ve organizasyon eksikliği, verilen siyasi popülist yanlış kararlar nedeni ile halkımızın açlık sınırına dayanmasına, ciddi boyutlarda sosyoekonomik sorunlara neden olan pandemi ile mücadele halkın özverisi ile sürdürülebilmektedir” ifadeleri kullanıldı.

İnsanların evlerine ekmek götüremez, çocukların aylardan beridir yeterli hazırlık ve organizasyon yapılamadığı için okullarına gidemez durumda olduğu savunulan açıklamada, hastaların otellerde, yurtlarda sevdiklerinden ayrı karantina altında zor zamanlar geçirdiği kaydedildi.

Sağlık Bakanlığı ve Bakanlar Kurulu’nun sürekli olarak açıkladığı kararlar ile insanlara kalabalık ortamlar oluşturmama, bir araya gelecekleri etkinliklerden kaçınma çağrısı yaptığı belirtilen açıklamada, şöyle devam edildi:

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“Aylardır evlerinde kapalı kalan insanlarımız bir pazar günü kırlarda yürüyüş bile yapamazken, ülkemizde pandemi şartları altında özel izinlerle çekilen bir dizi filmin ilk gösterimi için Mağusa’da kapalı bir salonda en az 250 kişinin bir araya geleceği bir resepsiyon ve gala gecesi  düzenleneceği ve Başbakanlık, Dışişleri Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı’nın bilgisi ve organizasyonu ile yapılacağı bilgisi tarafımıza ulaşmıştır”

Açıklamada, “Türkiye’de hızla artan vaka sayıları ve ölümler nedeni ile ciddi tedbirlerin uygulamaya girdiği ve ülkemizde de COVID-19 vaka sayılarının yeniden artışa geçtiği bu günlerde, böylesi bir etkinliğin halk sağlığı açısından ciddi bir tehdit oluşturacağını düşünüyoruz” denildi.

Devlet eliyle böylesi bir organizasyon yapılmış olmasının toplumun pandemi ile ilgili tedbir kararlarına uyumu konusunda kötü örnek oluşturacağı ve güvenirliği sarsacağı savunulan açıklamada, söz konusu etkinliğin bu şartlar altında yapılmasının sakıncalı olduğu bildirildi.

Açıklamada, yetkililer, tutarlı ve halk sağlığını koruyacak bilimsel temelli kararlar üretip, bu doğrultuda davranmaya davet edildi.

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Son Güncelleme: 31.03.2021 17:35
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