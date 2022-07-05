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Tabipler Birliği: “Elektrikle hayata bağlananların yaşamı tehdit altında”

05 Temmuz 2022 Salı 10:00
Tabipler Birliği: “Elektrikle hayata bağlananların yaşamı tehdit altında”

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği (KTTB) elektrik kesintileri nedeniyle hastaların yaşamının tehdit altında olduğunu vurguladı.

Konuyla ilgili KTTB’den yapılan yazılı açıklamada, “hastanelerde elektrik kesintilerin sıklaşması ve sürenin uzaması ile jeneratörlerin devreye girmesinde ve yeterliliğinde sorunlar yaşanmaya başladığından sağlık hizmetinde veya hizmet sunumunda aksaklıklar baş göstermeye başlamıştır” denildi.

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Yetkililerin evde elektrikle çalışan tıbbi cihazlarla yaşamlarını sürdürmek zorunda olan ciddi, hayatı tehdit edici kronik hastalıkları olan hastaları unuttuğu veya görmezden geldiği dile getirilen açıklamada, “Çoğunluğu solunum yetmezliğine bağlı ev tipi ventilatör, oksijen konsantratörü, nebülizatör, aspiratör, havalı yatak/tıbbi hasta yatağı gibi elektrikle çalışan cihaz ve malzemeleri kullanarak hayata tutunmaya çalışan bu hastalarımızın uzun süreli ve sık elektrik kesintileri nedeni ile yaşamları tehdit altındadır ve bu konuya derhal bir çözüm üretilmelidir” uyarısında bulunuldu.

Kesintilerin bu şekilde devam etmesi durumunda bu hastalar için devlet hastanelerinde yer açılması ve takip ve tedavilerin güvenli şekilde sürdürülmesi gerektiği dile getirilen açıklamada “Buna yönelik acil düzenleme yapılması ve hangi hastaların buna ihtiyaç duyacağının tespiti ve transferleri planlanmalıdır” denildi.

Açıklamada, Sağlık Bakanlığı başta olmak üzere hükümete, sorumlu ve ilgili tüm kurum, kuruluş ve kişilere “İnsanlarımız yaşamlarını kaybetmeden acilen önlem alınız. Aksi takdirde yaşanacak can kayıplarından sorumlu olacaksınız” çağrısında bulunuldu.

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Son Güncelleme: 05.07.2022 11:30
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