Tabipler Birliği: “Elektrikle hayata bağlananların yaşamı tehdit altında”

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği (KTTB) elektrik kesintileri nedeniyle hastaların yaşamının tehdit altında olduğunu vurguladı.
Konuyla ilgili KTTB’den yapılan yazılı açıklamada, “hastanelerde elektrik kesintilerin sıklaşması ve sürenin uzaması ile jeneratörlerin devreye girmesinde ve yeterliliğinde sorunlar yaşanmaya başladığından sağlık hizmetinde veya hizmet sunumunda aksaklıklar baş göstermeye başlamıştır” denildi.
Kesintilerin bu şekilde devam etmesi durumunda bu hastalar için devlet hastanelerinde yer açılması ve takip ve tedavilerin güvenli şekilde sürdürülmesi gerektiği dile getirilen açıklamada “Buna yönelik acil düzenleme yapılması ve hangi hastaların buna ihtiyaç duyacağının tespiti ve transferleri planlanmalıdır” denildi.
Açıklamada, Sağlık Bakanlığı başta olmak üzere hükümete, sorumlu ve ilgili tüm kurum, kuruluş ve kişilere “İnsanlarımız yaşamlarını kaybetmeden acilen önlem alınız. Aksi takdirde yaşanacak can kayıplarından sorumlu olacaksınız” çağrısında bulunuldu.