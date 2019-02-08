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Tabip Odası: “mammadov’un Üyeliğinin İptaline Yönelik Herhangi Bir İşlem Yapılmadı”

KIBRIS TÜRK TABİPLERİ ODASI DİPKARPAZ BELEDİYE BAŞKANI COŞKUN’UN DR. BAKHTİYAR MAMMADOV’A İLİŞKİN AÇIKLAMALARI KONUSUNDA BASIN TOPLANTISI DÜZENLEDİ

Tabip Odası: “mammadov’un Üyeliğinin İptaline Yönelik Herhangi Bir İşlem Yapılmadı”

KIBRIS TÜRK TABİPLERİ ODASI DİPKARPAZ BELEDİYE BAŞKANI COŞKUN’UN DR. BAKHTİYAR MAMMADOV’A İLİŞKİN AÇIKLAMALARI KONUSUNDA BASIN TOPLANTISI DÜZENLEDİ

08 Şubat 2019 Cuma 13:48
Tabip Odası: “mammadov’un Üyeliğinin İptaline Yönelik Herhangi Bir İşlem Yapılmadı”

KIBRIS TÜRK TABİPLERİ ODASI DİPKARPAZ BELEDİYE BAŞKANI COŞKUN’UN DR. BAKHTİYAR MAMMADOV’A İLİŞKİN AÇIKLAMALARI KONUSUNDA BASIN TOPLANTISI DÜZENLEDİ
“AÇIKLAMALAR MESNETSİZ VE DAYANAKSIZ”

Lefkoşa, 8 Şubat 19 (.): Kıbrıs Türk Tabipleri Odası Başkanı Dr. Mustafa Taşçıoğlu, Dipkarpaz Belediye Başkanı Suphi Coşkun’un Dr. Bakhtiyar Mammadov’a ilişkin açıklamalarında Kıbrıs Türk Tabipleri Odası’na ve Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği’ne yönelik suçlamalarının “mesnetsiz ve dayanaksız olduğunu” savundu.
Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği’ne üye olma koşullarının birlik yasası ile belirlendiğini, birliğe üye olmadan kimsenin doktorluk yapamayacağını söyleyen Taşçıoğlu, Dr. Mammadov’a vatandaş olmadığından geçici üyelik verildiğini ancak üyeliğini yenilemediğinden 3 Ağustos’tan bu yana kaçak çalıştığını, odanın üyelik iptaline yönelik herhangi bir işlem yapmadığını belirtti.
Kıbrıs Türk Tabipleri Odası Başkanı Taşçıoğlu, oda yönetim kurulu üyeleri ile birlikte basın toplantısı düzenledi.
“GEÇİCİ ÜYE OLDU”
Taşçıoğlu, Dr. Bakhtiyar Mammadov’un Ocak 2016’dan beri ülkede bulunduğunu, tıp diplomasına denklik aldığını, Kunter Güven Hastanesi başhekiminin 21.06.2016 tarihli yazılı talebi ile 4.08.2016 -3.08.2017 tarihleri arasında geçici üyelik aldığını, daha sonra 3.08.2017 -2.08.2018 tarihleri arasında geçerli olmak üzere üyeliğinin bir kez daha uzatıldığını kaydetti.
KKTC vatandaşı olmayan kişilere geçici üyelik verildiğini dile getiren Taşçıoğlu, “10.04.2018 tarihinde çok ivedi başlığı ile Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Dr. Ömer Gür’ün imzası ile Dr. Bakhtiyar Mammadov’un bakanlığın, sağlık servislerinde pratisyen hekim ihtiyacını karşılamak için sözleşmeli olarak istihdam edilmesi için üyelik talep edilen yazısı tarafımıza ulaştı. Dr. Ömer Gür’ü telefoniyen arayarak geçici üyelerin sadece izin verilen kurumda çalışabileceğini, başka bir kurumda aynı anda çalışamayacağını kendisine bildirdim” dedi.
Kunter Güven Hastanesi başhekimini telefonla arayarak Mammadov’un Sağlık Bakanlığı’nca istihdam edilmek istendiğini, bu istihdamın ancak Dr. Mammadov’un Kunter Güven Hastanesi ile olan sözleşmesinin iptali halinde mümkün olabileceğini söylediğini belirten Taşçıoğlu, Dr. Emine Kunter’in hekiminden memnun olduğunu sözleşmeyi iptal etmeyeceğini bildirdiğini ifade etti.
“ÜYELİK YENİLENMEDİ”
Taşçıoğlu, üyelik yenileme başvuru tarihi 2 Ağustos 2018 tarihinde sona erdiği için Ekim 2018’de Dr. Bakhtiyar Mammadov’u telefon ile arayarak geçici üyelik işlemi için tekrar başvurması gerektiğini kendisine ilettiğini belirtti. Mammadov’un geçici üyelik yenilemesi yapmadığından 3 Ağustos’tan bu yana kaçak olarak işini sürdürdüğünü söyleyen Taşçıoğlu, 4 Aralık 2018 tarihli Resmi Gazete yazısı ile Bakhtiyar Mammadov’un Bakanlar Kurulu kararı ile vatandaş yapıldığını öğrendiklerini kaydetti.
“ÜYELİK İPTALİ İŞLEMİ YAPILMADI”
Taşçıoğlu, Kıbrıs Türk Tabipleri Odası yönetim kurulu tarafından Dr. Bakhtiyar Mammadov’un üyeliğinin iptaline yönelik herhangi bir işlem yapılmadığını belirtti.
Gelinen aşamada Mammadov’un KKTC vatandaşı olmasıyla odaya devamlı üye de olabileceğini dile getiren Taşçıoğlu, üyelik koşullarının Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği Yasası ile belirlendiğini söyledi.
Toplantıda, Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği Yasası’nın üyelik türleri nitelikleri ve koşulları da basına dağıtıldı.
Dipkarpaz Belediye Başkanı Suphi Coşkun, 1 Şubat’ta düzenlediği basın toplantısında, bölgede yaşayan insanlara gerekli önemin verilmediğini savunmuş ve gelmiş geçmiş hükümetlere eleştirilerde bulunmuştu.
Coşkun, bölgelerindeki sağlık hizmetlerinin yetersiz kaldığını, Dipkarpaz’da görev yapacak Azerbaycanlı doktor Bakhtiyar Mammadov’u ikna ettiklerini ancak vatandaşlık aldıktan sonra Tabip Odası ve Tabipler Birliği’nin girişimiyle üyeliğinin sonlandırıldığını savunmuştu.
(GÖZ/GÜL) FOTOĞRAFLI
Haber: Gözde Süreç Sarı - Fotoğraf: Süleyman Önal
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