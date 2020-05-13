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Tabancanın ateş alması sonucu yaralanma

İskele'de sakin H.Ö. (E-59), ikametgahı içerisinde bulunduğu sırada tasarrufunda kanunsuz olarak bulunan tabancanın ateş alması sonucu sol el ve sol ayak kısmından yaralandı.

13 Mayıs 2020 Çarşamba 17:07
Tabancanın ateş alması sonucu yaralanma
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İskele'de sakin H.Ö. (E-59), ikametgahı içerisinde bulunduğu sırada tasarrufunda kanunsuz olarak bulunan tabancanın ateş alması sonucu sol el ve sol ayak kısmından yaralandı.

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Olayda yaralanan H.Ö. kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı.

Polis Basın Subaylığı olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.  

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Son Güncelleme: 13.05.2020 18:57
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