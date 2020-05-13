Tabancanın ateş alması sonucu yaralanma

İskele'de sakin H.Ö. (E-59), ikametgahı içerisinde bulunduğu sırada tasarrufunda kanunsuz olarak bulunan tabancanın ateş alması sonucu sol el ve sol ayak kısmından yaralandı.
Polis Basın Subaylığı olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.
İskele'de sakin H.Ö. (E-59), ikametgahı içerisinde bulunduğu sırada tasarrufunda kanunsuz olarak bulunan tabancanın ateş alması sonucu sol el ve sol ayak kısmından yaralandı.
İskele'de sakin H.Ö. (E-59), ikametgahı içerisinde bulunduğu sırada tasarrufunda kanunsuz olarak bulunan tabancanın ateş alması sonucu sol el ve sol ayak kısmından yaralandı.
Polis Basın Subaylığı olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.