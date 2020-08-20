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T&t Havalimanı İşletmeciliği Açıklama Yaptı: “ercan Yeni Terminalde Çalışmalar Aralıksız Devam Ediyor”

Lefkoşa, 20 Ağustos 20 : T&T Havalimanı İşletmeciliği, Ercan Havalimanı yeni terminalinde çalışmalara aralıksız devam edildiğini bildirdi.

20 Ağustos 2020 Perşembe 15:22
T&t Havalimanı İşletmeciliği Açıklama Yaptı: “ercan Yeni Terminalde Çalışmalar Aralıksız Devam Ediyor”
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Lefkoşa, 20 Ağustos 20 : T&T Havalimanı İşletmeciliği, Ercan Havalimanı yeni terminalinde çalışmalara aralıksız devam edildiğini bildirdi.

T&T Havalimanı İşletmeciliğinden yapılan açıklamada, Ercan Havalimanı’nın yaklaşık 3.5 ay tarifeli uçuşlara kapalı kaldığı dönemde mevcut pistin sıkıntılı bölümlerinin yapıldığı, pistin genel bakımı ve sorunlu alfa taksi yolunun asfaltlandığı belirtildi. 

Pist, apron ve taksi yollarının çizgilerinin yeniden boyandığı kaydedilen açıklamada, ayrıca mevcut havalimanı içerisinde bulunan elektronik bölümlerin de bakımlarının yapıldığı ifade edildi. 

Tüm bunlar yapılırken, yeni terminal inşaatında çalışmaların tüm hızıyla devam ettiği ve gerek yolcu güvenliği ve uçuş emniyeti, gerekse hizmet kalitesiyle dünyadaki modern havalimanları ile aynı düzeyde olması hedeflenen Ercan Havalimanı yeni terminalinde bagaj sistemleri ile bunların taşıyıcı sistemleri ve check-in bölümlerinin de  kurulduğu kaydedildi.

Açıklamada ayrıca, yürüyen merdivenlerin, asansörlerin takılarak, körük bağlantıları yapıldığı belirtildi.
 
2 KİLOMETRELİK BAGAJ SİSTEMİ KURULDU 

Ercan Havalimanı’nın yeni terminalinde bagaj taşıma ve ayrıştırma sisteminin monte çalışmalarına da başlandığı kaydedildi.

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2 kilometrelik hatta sahip olacak bagaj sisteminin dünyadaki diğer modern havalimanlarında kullanılan sistemle aynı düzeyde olduğu belirtilen açıklamada, tamamen otomatik barkot okuyucu optiklerle çalışan sistemin, yolcuların check-in yaptırıp bagajlarını vermesinden, yolcuların uçaktan inip bagajlarını alana kadar olan bölümü oluşturduğu kaydedildi.

KÖRÜK BAĞLANTILARI YAPILDI

Ercan Havalimanı yeni terminalinde uçakların park edeceği 9 adet körük sisteminin bağlantılarının yapıldığı da belirtilen açıklamada, yurt dışından gelen ekiplerin körük sistemini kurmalarının ardından terminal ile körükler arasındaki çelik bağlantıların da tamamlandığı kaydedildi.

ERCAN HAVALİMANI YENİ TERMİNAL ÖZELLİKLERİ

Yapımı devam eden T&T Ercan Havalimanı’nın yeni terminalin birçok yeniliği ve gelişmeyi de beraberinde getireceği dile getirilen açıklamada, Ercan Havalimanı yeni terminalinin 3 bin 200 metrelik iki pisti olacağı vurgulandı.

Yeni terminalde kapalı otopark hizmeti de sunulacağı ve otoparkın büyüklüğünün ise 40 bin metrekare olacağı kaydedilen açıklamada, yolcu kapasitesinin de 7 Milyon olacağı kaydedildi.

(HUR/ÖK)  FOTOĞRAFLI
 

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