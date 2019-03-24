“suyun Çığlığı” Adlı Fotoğraf Sergisi Bir Yıl Boyunca Onlıne...

Lefkoşa, 24 Mart 19 : Kıbrıs Amerikan Üniversitesi (KAÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi’nin, 22 Mart Dünya Su Günü kapsamında Uluslararası Üniversiteler Arama Kurtarma Konseyi işbirliğiyle düzenlediği “Suyun Çığlığı” adlı fotoğraf sergisi online. Bir yıl süreyle ziyaretçilere açık olacağı bildirilen sergiye www.onlinefotografsergisi.com adresinden ulaşılabilecek.

KAÜ’den yapılan açıklamaya göre, amacı; topluma ve fotoğraf sanatına kalıcı bir katkı sağlamak ve dünya - ülke sorunu olan su konusuna dikkat çekmek olan sergi, daha geniş kitlelere ulaşarak daha sürdürülebilir paylaşımlara da olanak sağlaması için online (internet üzerinden) gerçekleştiriliyor.

Sergide 46 fotoğraf var. Juri üyelerinin oylarıyla en iyi ilk beş fotoğrafın sahipleri şöyle; Emin Nolan, Mehmetemin Yıldızçoban, Şirin Gazi, Osman Yüksek ve Alp Karaca.



(SEL) FOTOĞRAFLI