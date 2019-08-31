banner313
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 31°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
96718
ALTIN
285.460
DOLAR
5.8155
STERLİN
7.0883
EURO
6.4044
Eşini tehdit etti tutuklandı
EŞİNİ TEHDİT ETTİ TUTUKLANDI
Emanete ihanet etti
EMANETE İHANET ETTİ
Hava durumu
HAVA DURUMU
Cep telefonu hırsızlığı
CEP TELEFONU HIRSIZLIĞI
banner306

Suyu sevmeyenlere özel tarif! Kilo almak istemeyenlere 5 tüyo

Kilo vermekte zorluk çekiyor ve diyetler çaresi olmuyorsa bu önerileri dikkate alın. Sağlıklı beslenme için 5 ipucu ve suyu sevmeyenlere özel tarif.

Suyu sevmeyenlere özel tarif! Kilo almak istemeyenlere 5 tüyo

Kilo vermekte zorluk çekiyor ve diyetler çaresi olmuyorsa bu önerileri dikkate alın. Sağlıklı beslenme için 5 ipucu ve suyu sevmeyenlere özel tarif.

31 Ağustos 2019 Cumartesi 15:39
Suyu sevmeyenlere özel tarif! Kilo almak istemeyenlere 5 tüyo

Havaların ısınmasıyla birlikte vücutta artan su kaybını telafi etmek ve kilo kontrolü sağlamak için su tüketiminin önemini hatırlatan Diyetisyen Işın Sayın, yaz ayları boyunca sağlıklı beslenmenin 5 ipucunu paylaştı. 

Yaz meyvelerine dikkat 
Öncelikle yazın baştan çıkartıcı yaz meyvelerine dikkat edilmesi gerektiğini ve meyvelerin o kadar da masum olmadığını söyleyen Işın Sayın, “Fazla tatlı olmayan meyveleri tercih edin. Meyveleri küçük porsiyonlar halinde tüketin ve günde 2 porsiyonu geçmeyin. Meyvelerin şeker miktarları sebebiyle gün içerisinde tükettiğiniz meyve miktarlarına dikkat etmelisiniz” dedi. 

Bol bol yoğurt tüketin 
Yoğurdun karbonhidrat, protein ve yağ oranı bakımından dengeli bir içeriğe sahip olduğunu da belirten Sayın, “Yoğurt tek başına bile bir ana öğün olabilir. Hafif, soğuk, ferah, tok tutan, kan şekerini düzenleyen bir kimyaya sahiptir. Yoğurt / ayran / cacık / yoğurtlu sebze karışımından biri olmadan sofraya oturmama alışkanlığı edinin. Mümkünse önce 1 kase yoğurt ve ardından salata tükettikten sonra ana yemeğe geçin” dedi. 

Peynir tüketiminizi gözden geçirin 
Peynirin salatada, ette, ara öğünde, gelip geçerken ağzınıza atıp her öğün rastgele tüketebileceğiniz bir besin olmadığını da dile getiren Sayın, “Peynir gizli tehlikedir. Karpuz peynir ikilisi ise kilo almayı hızlandıran bir menüdür. Karpuzu küçük porsiyonlar halinde mümkünse peynirsiz tüketin” dedi. Sağlıklı olduğu için kahvaltıda birçok peynir çeşidinin tercih edildiğini söyleyen Işın, kilosuna dikkat eden insanları peynir tüketimini ölçülü tutmaları konusunda uyardı. 

Karbonhidratı kontrollü tüketin 

banner317
Sayın, “Önce yoğurt ve salata tüketip sonra ana yemeğe geçmenin avantajı şudur: Sıra makarna, pilav, patates gibi hızlı kilo aldıran besinlere geldiğinde iştahınız epeyce sakinleşmiş olacaktır. Yemek sırasında tercih edilen içecekler de mutlaka şekersiz olmalı. Gazlı şekersiz içme suları, ayran, şekersiz açık çay, sütlü kahve, kafeinsiz kahveler, demlenmiş soğutulmuş bitki çayları ile toplam karbonhidrat alımı biraz da olsa kontrol altına alınmış olur. Yalnızca kahvaltıda 1-2 dilim sıkı dokulu esmer ekmek kullanın. Diğer öğünler de mümkünse ekmek tercih etmeyin” şeklinde konuştu. 

Suyun tadını sevmeyenlere özel tarifler 
Kilo kaybını en çok destekleyen içeceğin su olduğunu ve bu bakımdan tüketimi konusunda tadını sevmeyenlere küçük tarifler veren Sayın, “Suyun tadını sevmediği için az tükettiğini belirtenler için aşağıda belirttiğim karışımları az miktarda kaynar suda beklettikten sonra üzerine bir litre soğuk su ekleyerek içebilirsiniz. Aynı karışımı 1 litre su ile iki kez demleyebilirsiniz” ifadelerini kullandı. Sayın'ın tarifleri şöyle: 
1. 3 tatlı kaşığı ıhlamur, 2 tatlı kaşığı kuşburnu, 1 karanfil 
2. 1 tatlı kaşığı toz zencefil, birer tutam fesleğen ve nane yaprağı, 2-3 ince halka limon dilimi 
3. 3 tutam ıhlamur, 3 halka portakal dilimi ve 1 ince limon dilimi 
4. Limon dilimi ve 7-8 adet ince meyve dilimi 

Anahtar Kelimeler:
Su IçmekKilo Veremeyenler
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Akacan mahkeme huzuruna çıkarıldı!
Akacan mahkeme huzuruna çıkarıldı!
Basın-sen Genel Kurulu tamamlandı
Basın-sen Genel Kurulu tamamlandı
Gürcafer: “Doğalgaz gerginliği çözüme vesile olabilir”
Gürcafer: “Doğalgaz gerginliği çözüme vesile olabilir”
Biyologlar Derneği’nden avcılara çağrı...
Biyologlar Derneği’nden avcılara çağrı...
Lute bu akşam Kıbrıs’a geliyor
Lute bu akşam Kıbrıs’a geliyor
Lefkoşa’da müzik ve dans bir arada...
Lefkoşa’da müzik ve dans bir arada...
GAÜ’den, Ürdün Milli Eğitim ve Yüksek Öğretim Bakanına ziyaret
GAÜ’den, Ürdün Milli Eğitim ve Yüksek Öğretim Bakanına ziyaret
Basın-Sen Genel Kurulu yapılıyor
Basın-Sen Genel Kurulu yapılıyor
Bulut Akacan böyle görüntülendi - Video
Bulut Akacan böyle görüntülendi - Video
Akacan 2 gün daha tutuklu kalacak!
Akacan 2 gün daha tutuklu kalacak!

banner253

banner211

banner226

banner301

banner290

banner320

banner305

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim