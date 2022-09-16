banner386
banner410
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 24°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Üstel'den kabine değişikliği açıklaması...
Üstel'den kabine değişikliği açıklaması...
DP XII. olağan kurultayı Pazar günü yapılıyor
DP XıII. olağan kurultayı Pazar...
Bu jet ihale de nereden çıktı!
Bu jet ihale de nereden...
Kamuda kış mesaisi Pazartesi başlıyor
Kamuda kış mesaisi Pazartesi başlıyor
Yeni adli yıl yarın başlıyor
Yeni adli yıl yarın başlıyor
banner405

Sütlüce köyünde çıkan yangında dört hayvan yanarak telef oldu

16 Eylül 2022 Cuma 12:15
Sütlüce köyünde çıkan yangında dört hayvan yanarak telef oldu

Sütlüce köyünde dün akşam bir evin bahçesindeki hayvan kümesinde çıkan yangında, dört hayvan yanarak telef oldu.

 

Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamaya göre, Sütlüce köyünde dün saat 20.30’da Aliye Mear’a ait evin bahçesindeki hayvan kümesinde, muhtemelen elektrik aksamlarının kısa devre yapması sonucu yangın meydana geldi.

 

Yangınla ilgili soruşturmanın devam ettiği belirtilen açıklamada, yangının itfaiye ekipleri tarafından söndürüldüğü, ancak çıkan yangın sonucunda kümesteki 2 kaz ile 2 tavuskuşunun yanarak telef olduğu, 19 sunta tahta, elektrik kabloları ve aksamlarının tamamen yandığı, 21 yemliğin ise ısıdan dolayı zarar gördüğü kaydedildi.

banner360
Son Güncelleme: 16.09.2022 12:31
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Üstel'den kabine değişikliği açıklaması...
Üstel'den kabine değişikliği açıklaması...
DP XII. olağan kurultayı Pazar günü yapılıyor
DP XII. olağan kurultayı Pazar günü yapılıyor
Bu jet ihale de nereden çıktı!
Bu jet ihale de nereden çıktı!
Kaza Mahkemesi Başkanlığına Atanan Dağlı, Kıdemli Yargıçlığa Atanan Güçlüer Ve Yargıçlığa Atanan Necdet Yemin Ederek Görevlerine Başladı
Kaza Mahkemesi Başkanlığına Atanan Dağlı, Kıdemli Yargıçlığa Atanan Güçlüer Ve Yargıçlığa Atanan Necdet Yemin Ederek Görevlerine Başladı
GAÜ Pedagojik Formasyon Kayıtları Başladı
GAÜ Pedagojik Formasyon Kayıtları Başladı
Kamuda kış mesaisi Pazartesi başlıyor
Kamuda kış mesaisi Pazartesi başlıyor
Hayvanları Zarar Gören Üreticiler Tazmin Edilecek
Hayvanları Zarar Gören Üreticiler Tazmin Edilecek
Özersay erken seçim istedi!
Özersay erken seçim istedi!
Yol çizim çalışması yapan işçiye çarpıp ağır yaraladı!
Yol çizim çalışması yapan işçiye çarpıp ağır yaraladı!
Cumhurbaşkanı Tatar Kapalı Oturumda Kıbrıs Konusunda Milletvekillerini Bilgilendirdi
Cumhurbaşkanı Tatar Kapalı Oturumda Kıbrıs Konusunda Milletvekillerini Bilgilendirdi

banner398

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner411

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim