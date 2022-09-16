Sütlüce köyünde çıkan yangında dört hayvan yanarak telef oldu

Sütlüce köyünde dün akşam bir evin bahçesindeki hayvan kümesinde çıkan yangında, dört hayvan yanarak telef oldu.

Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamaya göre, Sütlüce köyünde dün saat 20.30’da Aliye Mear’a ait evin bahçesindeki hayvan kümesinde, muhtemelen elektrik aksamlarının kısa devre yapması sonucu yangın meydana geldi.

Yangınla ilgili soruşturmanın devam ettiği belirtilen açıklamada, yangının itfaiye ekipleri tarafından söndürüldüğü, ancak çıkan yangın sonucunda kümesteki 2 kaz ile 2 tavuskuşunun yanarak telef olduğu, 19 sunta tahta, elektrik kabloları ve aksamlarının tamamen yandığı, 21 yemliğin ise ısıdan dolayı zarar gördüğü kaydedildi.