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Sütek Müdürü Karadayı’dan 21 Mayıs Dünya Süt Günü Mesajı

 

21 Mayıs 2020 Perşembe 14:23
Sütek Müdürü Karadayı’dan 21 Mayıs Dünya Süt Günü Mesajı
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“SÜT EŞSİZ BİR BESİN MADDESİ”

Lefkoşa, 21 Mayıs 20 (.): Kıbrıs Türk Süt Endüstrisi Kurumu (SÜTEK) Müdürü Mehmet Karadayı, 21 Mayıs Dünya Süt Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda sütün önemine dikkat çekti.

Uluslararası Sütçülük Federasyonu’nun (IDF) 1956 yılında sütün önemine dikkat çekmek amacıyla aldığı kararla yılda bir günün, 'Dünya Süt Günü' olarak kutlandığını belirten Karadayı, ülkede ise her yıl 21-27 Mayıs Süt Haftası çerçevesinde çeşitli etkinlikler düzenlendiğini kaydetti.

Karadayı, insan yaşamında temel tüketim maddesi olan süt ve süt ürünlerinin, dengeli ve yeterli beslenme için hayati öneme sahip olduğunu, sütün insan yaşamı için büyük önem arz eden hayvansal protein, yağ, laktoz, vitamin ve mineralleri içeren eşsiz bir besin maddesi olduğunu ifade etti.

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Karadayı, şöyle devam etti:

“Sütün besin değeri oldukça yüksektir.  Süt, üretim sektörü olarak da ülke ekonomisinde tarım, hayvancılık ve imalat sanayi açısından büyük önem taşımaktadır. Ülkemizde üretimin devamlılığı açısından gerek süt üretiminin gerekse süt ve süt ürünleri imalat sanayinin desteklenmesi kaçınılmazdır. Dolaysıyla yıllardır sektörün gelişmesi için devlet tarafından destekleme politikaları aralıksız olarak devam etmektedir.

Kıbrıs Türk Süt Endüstrisi Kurumu, 1977 yılından beridir sektörün gelişimine, sütün gıda güvenliği şartlarına bağlı olarak üretilip, denetlenmesine ve sofraya ulaşmasına kadar olan tüm süreçlerde görev almaktadır.  SÜTEK, gerek sütün çiftliklerden toplanarak gerekli analizlerin yapılmasında ve imalat sanayiye ulaşmasında, gerekse sektörün paydaşları olan üreticilerin, imalatçılarla vedDevletle olan ilişkilerinin sürdürülmesinde önemli bir yere sahiptir.

Bu yıl dünyayı sarsan COVID-19 salgınından, ülkemiz de olumsuz yönde etkilenmiştir. Okullar ve birçok iş yeri alınan tedbirlerden dolayı yaklaşık iki ay kapalı kalmıştır. Okulların açılmaması ve toplu etkinliklerin yapılamaması sebebiyle her yıl ülke genelinde çocuklara ve toplumun geneline süt tüketiminin öneminin vurgulanması amacıyla yapılan etkinlikler, bu yıl yapılamamış ve çocuklara süt ve süt ürünleri dağıtılamamıştır.”

Karadayı mesajında, “SÜTEK olarak, süt sektörünün tüm emekçilerini saygıyla selamlar, 21 Mayıs Dünya Süt Günü ve takip eden süt haftasını bu yıl yaşanan COVID-19 salgınının gölgesinde kutlarız.  Sağlıklı nesillerin yetişmesi için süt ve süt ürünleri tüketiminin önemine bir kez daha dikkat çekeriz” ifadelerine yer verdi.

(GÖZ/HA)

 

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