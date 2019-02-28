SÜTEK AFLATOKSİNLİ SÜT İDDİASI KONUSUNDA AÇIKLAMA YAPTI

“LİMİT ÜSTÜ ÇIKAN SÜTLERİN İMHA EDİLMEDİĞİ YÖNÜNDEKİ İDDİALAR GERÇEĞİ YANSITMIYOR”

“31 AYRI ÇİFTLİKTE TOPLAM 149 TON SÜT İMHA EDİLDİ”



Lefkoşa, 28 Şubat 19 (.): Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı Kıbrıs Türk Süt Endüstrisi Kurumu, 24 Aralık tarihinden itibaren Aflatoksin M1 limit üstü çıkan sütlerin imha edilmediği yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

Yapılan açıklamada, “Temiz bir sütte Aflatoksin M1’in maksimum limit değeri 0.05mg/kg olmalıdır. Limit üstü değerler tespit edildiğinde tolerans tanınmadan süt doğrudan SÜTEK gözetiminde çiftliklerde imha edilmektedir. 29 Kasım’dan itibaren Aflatoksin M1 toksininin limit üstü tespit edilen 31 ayrı çiftlikte toplam 149 ton süt çiftliklerde SÜTEK yetkilileri gözetiminde imha edilmiştir” ifadeleri kullanıldı.

SÜTEK tarafından yapılan analizler sonucunda aflatoksin değerinin yüksekliği tespit edilen tüm sütlerin çiftliklerde SÜTEK yetkilileri gözetiminde anında imha edildiği belirtilen açıklamada, bu sütlerden alınan numunelerin Devlet Laboratuvarı’na da gönderildiği ifade edildi.

Çiğ süt üretimi yapılan tüm çiftliklerin SÜTEK kontrolü altında olup her gün denetlendiği kaydedilen açıklamada, “24 Aralık 2018 tarihinden bugüne kadar 7 ayrı çiftlikte toplam 12,763 lt sütte Aflatoksin değeri limit üstü tespit edilen tüm sütler de yine gözetimimizde çiftliklerde imha edilmiştir. Bu konudaki tüm kayıt ve tutanaklarımız mevcuttur.” denildi.

“ÇİĞ SÜT ANALİZLERİ EKSİKSİZ YAPILIYOR… AFLATOKSİN KONUSUNDA SIFIR TOLERANS”

SÜTEK laboratuvarında da, halk sağlığını korumak amacıyla her türlü çiğ süt analizlerinin eksiksiz yapıldığı kaydedilen açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

“Eylül ayından beridir Aflatoksin M1 Analizi tüm bölgelerde üretici numunelerine ve fabrikalara ulaştırılan sütlerin tanker kazan sütlerine de yapılmaktadır. Limit üstü çıkan çiğ sütler, çiftliklerde imha edilmekte ve o çiftliğin sütü kontrol altına alınmaktadır. Aflatoksin M1 miktarı söz konusu çiftlikte limit altına düşene kadar süt, kurum personeli gözetiminde imha edilmekte ve uygun koşullar oluşuna kadar teslim alınmamaktadır. Bizim laboratuvarımız dışında, özellikle UHT içme sütü üreten büyük fabrikalar da kendi laboratuvarlarında süt alımlarında Aflatoksin M1 kontrolünü titizlikle yapmaktadır. Aflatoksin konusunda kontrollerimiz sıfır toleransla yapılmaktadır.”

Açıklamada, ülkede üretilen ve Süt Endüstrisi Kurumu tarafından üreticilerden teslim alınarak, süt ürünleri imalatçılarına satışı gerçekleştirilen sütten üretilen tüm süt ve süt ürünlerinin halk sağlığına uygunluğunun teyit altında olup gönül rahatlığıyla tüketilebileceği bildirildi.

(GÖZ/ÖK)

