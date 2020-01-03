Süt Bedelleri Ödenmeye Başlandı

Lefkoşa, 3 Ocak 20 : Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Süt Endüstrisi Kurumu, 16-30 Kasım devresi küçükbaş ve büyükbaş çiğ süt bedellerinin bugün ödenmeye başlandığını duyurdu.
(AK/GÜL)
Lefkoşa, 3 Ocak 20 : Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Süt Endüstrisi Kurumu, 16-30 Kasım devresi küçükbaş ve büyükbaş çiğ süt bedellerinin bugün ödenmeye başlandığını duyurdu.
Lefkoşa, 3 Ocak 20 : Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Süt Endüstrisi Kurumu, 16-30 Kasım devresi küçükbaş ve büyükbaş çiğ süt bedellerinin bugün ödenmeye başlandığını duyurdu.
(AK/GÜL)