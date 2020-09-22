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Süt Bedelleri Ödeniyor

Lefkoşa, 22 Eylül 20 (.): Süt Endüstrisi Kurumu (SÜTEK), 16 - 31 Temmuz ve 1-15 Ağustos dönemlerinde aldığı çiğ süt bedellerinin bir kısmını bugün ödedi.

22 Eylül 2020 Salı 16:31
Süt Bedelleri Ödeniyor
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Lefkoşa, 22 Eylül 20 (.): Süt Endüstrisi Kurumu (SÜTEK), 16 - 31 Temmuz ve 1-15 Ağustos dönemlerinde aldığı çiğ süt bedellerinin bir kısmını bugün ödedi.
SÜTEK’ten yapılan açıklamaya göre, kuruma, 16 - 31 Temmuz döneminde süt veren 830 üretici için toplam 17,508,412.50 TL’lik bedelin geriye kalan yüzde 65'lik kısmı; 1 - 15 Ağustos döneminde süt veren 776 üretici için toplam 16,673,714,24 TL’lik bedelin yüzde 35'i bugün üreticilerin hesaplarına ve bankaya yatırıldı.

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(FEZ)
 

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