Süt Bedelleri Ödendi

Lefkoşa, 7 Ağustos 20 (.): Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Süt Endüstrisi Kurumu, küçükbaş ve büyükbaş çiğ süt bedellerini ödedi.
Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Süt Endüstrisi Kurumu, 1-15 Haziran devresinin geriye kalan yüzde 40'lık kısmını ve 16-30 Haziran 2020 devresinin küçükbaş ve büyükbaş çiğ süt bedellerinin yüzde 45'ini bugün ödedi.
Öte yandan, 16-30 Haziran döneminde SÜTEK’e süt veren 859 üretici için toplam 17,726,161.42 TL’lik olan çiğ süt bedellerin yüzde 45'i de bugün ödendi.
(TUĞ/HA)