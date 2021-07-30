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Süt ürünleri imalatçılarından önlem çağrısı

Süt Ürünleri İmalatçıları Birliği (SUİB), süte yapılan zamlar ve ithal süt ürünlerine fon uygulanmamasının, süt ürünleri imalatçılarını zora sürüklediğini belirtti.

30 Temmuz 2021 Cuma 15:15
Süt ürünleri imalatçılarından önlem çağrısı

Birlik tarafından yapılan yazılı açıklamada, pandemiden dolayı yaşanan ekonomik daralma, ithal süt ürünlerine ya çok düşük fon uygulanması ya da hiç fon uygulanmaması ve yurt dışından gelen ürünlerin daha ucuza imal edilebilmesi nedeniyle yeri muadil ürünlerden daha ucuz olmasının haksız rekabet ortamı yarattığı savunuldu.

Süt Kurumu’nun peşin para ile söz konusu kesime süt satmakta olduğu ve böylece devletin denetimsiz üretim yapılmasına müsaade etmekte olduğu kaydedilen açıklamada, “Vergisini ödeyen, yatırım yapan, piyasaya katma değer sağlayan ruhsatlı imalatçılar zor duruma itilmektedir” denildi.

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ÖNERİLER

Bahse konu sorunların üzerine Devlet’in süte sürekli zam yapmasının süt ürünü imalatçılarını çöküşe sürüklediği kaydedilen açıklamada, “Devlet yönetenlerin hayvancıya sütün tam bedelini, ancak imalatçıya iç ve dış piyasada rekabet edebilecek bir fiyat belirlemesi gerekmektedir. Yurt dışından ithal edilen süt ürünlerine ve lüks tüketime uygulanacak fonlar ve ülkemizde üretilen ürünlerin muadillerinin yurt dışından getirilmesini engelleyecek yaptırımlar, tıkanan sektörü canlandıracağı gibi, hayvancıyı, imalatçıyı ve özellikle alım gücü dibe vurmuş halkı bir nebze rahatlatacaktır” denildi.

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Son Güncelleme: 30.07.2021 15:30
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