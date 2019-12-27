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Süt Ürünleri İmalatcıları Birliği süt zammını eleştirdi

Süt Ürünleri İmalatcıları Birliği süt zammını eleştirdi

27 Aralık 2019 Cuma 15:06
Süt Ürünleri İmalatcıları Birliği süt zammını eleştirdi

“ZAMMIN HANGİ  MANTIK  ÇERÇEVESİNDE YAPILDIĞINI  ANLAMAKTA  ZORLANIYORUZ; ZAMMIN, SÜT  VE  SÜT  ÜRÜNLERİNE  YANSIMASINI  ENGELLEYEMEZ  DURUMDAYIZ”

Süt Ürünleri İmalatçıları Birliği, 1 Ocak 2020  tarihinden itibaren   süte zam yapılacak olmasını eleştirdi ve zammın hangi  mantık  ve  anlayış  çerçevesinde yapıldığını  anlamakta  zorlandıklarını kaydetti.
Birlik, yapılan zammın, süt  ve  süt  ürünlerine  yansımasını  engelleyemez  durumda olduklarını da belirtti.
Birlik Başkanı Mustafa Başlar  yazılı açıklamasında, “Halkımızın  gerek  ekonomik kriz   gerekse  Döviz  karşısında  her  geçen  gün  TL  olan  bütçelerin  eridiğini  görüyoruz” dedi.

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Tarım  Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Hayvancılarımızın geçmiş yıllardaki kayıplarının giderilmesi amacıyla ve hükümetimizin Üretimden yana pozitif tavrından dolayı ülke imkanları ölçüsünde bir iyileştirmeye gidilmiştir.  Buradaki  amaç  önümüzdeki dönem içerisinde olası  maliyet  artışlarına  karşın hayvancımıza destek olmaktır” denildiğini savunan Başlar, Tarım Bakanlığı’nın eylem yapma ihtimali bulunan hayvancıların baskısına boyun eğdiğini ileri sürdü.
Başlar, “İmalatçılar  Birliği  olarak  hayvancıların  ve  halkımızın mağdur  olmaması  için  süt almama veya  diğer  seçenekleri  düşünmeyip  sağ  duyulu  davranma kabiliyetini  göstermiş olduk. Fakat  gelen  zammın  süt  ve  süt  ürünlerine  yansımasını  engelleyemez  durumdayız” dedi.
 

Son Güncelleme: 27.12.2019 18:50
Anahtar Kelimeler:
Süt Ürünleri İmalatcıları BirliğiSüt Zam
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