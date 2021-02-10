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Süt Ürünleri İmalatçıları Birliği : “Hatalı saat uygulamasından vazgeçilsin”

Süt  Ürünleri   İmalatçıları Birliği (SÜİB), sektörün, günlük  dağıtım  ve  sıcak  satış  yapan   bir  sektör  olarak   devam  etmesi gerektiğini kaydederek, kendileri için ayrılan dağıtım saatlerini eleştirdi.  

10 Şubat 2021 Çarşamba 15:30
Süt Ürünleri İmalatçıları Birliği : “Hatalı saat uygulamasından vazgeçilsin”
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SÜİB Başkanı Mustafa Başlar, açıklamasında, kendilerinden istenilen kurallara uyacaklarını ancak saat 17:00’den sabah 08:00’e kadar dağıtımın çalışanlarını  “her  türlü    olumsuzluğa  karşı  korumasız bırakacağını savundu. 

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Marketçilerin de söz konusu saatlerden dolayı büyük  bir  sıkıntı yaşayacaklarını kaydeden Başlar, şöyle dedi: “Bu  sebepten  dolayı rantabl çalışabilmemiz mümkün   olmadığı  gibi  gece  vakti   doğabilecek  olumsuzlukların sorumlusu  kim olacaktır.   Sütler   ne   olacak   Bizler   Bu  kötü   günleri  yaşarken   Sütlerin   kesinlikle  dökülmesini  istemeyiz . Bizden   istenen   her  kurala   bir  tamam   uyacağımızı  bildiririz. En  erken  zamanda   Hatalı   saat   uygulamasından  vazgeçilmesini   öneririz.”


 

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Son Güncelleme: 10.02.2021 16:44
Anahtar Kelimeler:
Süt Ürünleri İmalatcıları Birliği
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