Süt Ürünleri İmalatçıları Birliği : “Hatalı saat uygulamasından vazgeçilsin”

SÜİB Başkanı Mustafa Başlar, açıklamasında, kendilerinden istenilen kurallara uyacaklarını ancak saat 17:00’den sabah 08:00’e kadar dağıtımın çalışanlarını “her türlü olumsuzluğa karşı korumasız bırakacağını savundu.

Marketçilerin de söz konusu saatlerden dolayı büyük bir sıkıntı yaşayacaklarını kaydeden Başlar, şöyle dedi: “Bu sebepten dolayı rantabl çalışabilmemiz mümkün olmadığı gibi gece vakti doğabilecek olumsuzlukların sorumlusu kim olacaktır. Sütler ne olacak Bizler Bu kötü günleri yaşarken Sütlerin kesinlikle dökülmesini istemeyiz . Bizden istenen her kurala bir tamam uyacağımızı bildiririz. En erken zamanda Hatalı saat uygulamasından vazgeçilmesini öneririz.”



