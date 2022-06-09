banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 23°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
ZANLI KAZA MAHKEMESİ HUZURUNA ÇIKARILDI
ZANLI KAZA MAHKEMESİ HUZURUNA ÇIKARILDI
Gazimağusa bölgesinde yarın 8 saatlik elektrik kesintisi yapılacak
Gazimağusa bölgesinde yarın 8 saatlik...
SERİN VE NEMLİ HAVA ETKİSİNİ SÜRDÜRECEK
SERİN VE NEMLİ HAVA ETKİSİNİ...
“CEZA DOĞRU VE YERİNDEDİR”
“CEZA DOĞRU VE YERİNDEDİR”
“Yaşanan olayın tek sorumlusu Kurum Müdürümüz Meryem Özkurt değildir”
“Yaşanan olayın tek sorumlusu Kurum...
banner404

Süt Ürünleri İmalatçıları Birliği çiftçiye, tarıma ve tarımsal sanayiye hak ettiği bütçenin ayrılmasını istedi

09 Haziran 2022 Perşembe 00:13
Süt Ürünleri İmalatçıları Birliği çiftçiye, tarıma ve tarımsal sanayiye hak ettiği bütçenin ayrılmasını istedi

"İmalatçının haykırışını yok olmamak için duyun"

Süt Ürünleri İmalatçıları Birliği (SÜİB) son günlerde ülkede desteklerin arttırılması, sanayinin ve sanayicinin, üreticinin, hayvancının, çiftçinin, esnafın desteklenmesi yerine, girdi maliyetlerinin bilinçsizce ve hoyratça arttırılmasının amaca hizmet etmekten çok uzakta kaldığını bildirdi.

SÜİB Yönetim Kurulu yazılı bir açıklama yaparak, Tarım Bakanlığı'nın bu dönemde zorda olan sanayici süt ürünleri imalatçısına da destek olacağı, hibe ve krediler vererek ayakta tutacağı yerde, tam tersi süt ürünleri imalatçılarından kaynak isteme yoluna gittiğini belirtti.

SÜİB açıklamasında, Tarım Bakanlığı'nın, Ekonomi ve Enerji Bakanlığının ve hükümetin sektörün devamı, kırsal kalkınmanın gereği için bütçeden tarıma, çiftçiye ve de tarımsal sanayiye gereken hak ettiği bütçeyi ayırması ve bunu geciktirmeden kullandırmasının beklendiği kaydedildi. SÜİB açıklamasında şunlara yer verildi:

"Yıllardır bayram, tatil, yaz - kış demeden sektörün devamlılığı için gece gündüz çalıştık, satıldı-satılmadı, bakmadık, yine de üretilen tüm çiğ sütü aldık, kriz oldu, uçak düştü, pazar daraldı demedik yine üreticinin sütünü aldık, çalıştık üreticiyi zamanında bir tamam ödedik. Ve sektörü son 10 yılda W oranında büyüttük.

banner341
Dünyaya her 100 yılda bir gelen pandemi de bile üreticinin sütünün her bir damlası değerlendirilmiş ve tek bir litre süt dökülüp ziyan edilmemiştir. Pandemiye girdiğimiz dönem ile pandemiden çıktığımız dönem arasında bile süt sektörünün üretimini arttırdık, büyüttük. 

Pandemi döneminde imalatçıların zarar etme pahasına sütü alıp işlediğini, ürün yapıp sattığını ve bundan imalatçıların zarar ettiğini ilgili bakanlık dahil herkes bilmektedir. Amaç sektörün devamı, üreticinin üretimden koparılmaması, kırsal kesimden vazgeçmemesi, kamu üstüne daha fazla yük olmamasıdır.

Yanı başımızdaki komşumuz Güney Kıbrıs, ana vatanımız Türkiye ve dünyadaki bir çok ülke yukarıda  bahsettiğimiz gerekçelerle üretim, üreticiler ve sanayi, sanayicileri desteklenmiştir. Bu destekler gerek borçların yapılandırılması, gerek düşük faizli krediler, gerek geri dönüşümsüz hibeler ve gerekse sübvansiye ile yapılmıştır.

Ancak son günlerde ülkemizde de bu ve benzeri desteklerin arttırılması, sanayinin ve sanayicinin, üreticinin, hayvancının, çiftçinin, esnafın desteklenmesi yerine, girdi maliyetlerinin bilinçsizce ve hoyratça arttırılması amaca hizmet etmekten çok uzakta kalmıştır.

KKTC Tarım Bakanlığı bu dönemde zorda olan sanayici süt ürünleri imalatçısına da destek olacağı yerde, hibe ve krediler vererek ayakta tutacağı yerde tam tersi süt ürünleri imalatçılarından kaynak isteme yoluna gitmiştir. Bilindiği üzere, artan maliyetlerle beraber ödeme koşullarının ağırlaştığı şu günlerde bakanlığın sektöre kaynak aktarması gerekirken sektörde bulunan sanayicilerden kaynak talep etmesi akıllara ziyan bir düşüncenin eseridir.

KKTC Tarım Bakanlığının, Ekonomi ve Enerji Bakanlığının ve hükümetin sektörün devamı, kırsal kalkınmanın gereği için bütçeden tarıma, çiftçiye ve de tarımsal sanayiye gereken hak ettiği bütçeyi ayırması ve bunu geciktirmeden kullandırmasını beklemekteyiz."

banner360
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
LAÜ’de “Stratejik Planlama” üzerine konuşuldu
LAÜ’de “Stratejik Planlama” üzerine konuşuldu
Atelier Arkın’ın 2022 Yaz Kursiyer Sergisi Girne Belediyesi Sanat Galerisi’nde Açıldı
Atelier Arkın’ın 2022 Yaz Kursiyer Sergisi Girne Belediyesi Sanat Galerisi’nde Açıldı
KKTC’de son bir haftada 279 Covid-19 vakası saptandı
KKTC’de son bir haftada 279 Covid-19 vakası saptandı
56 yaşında hayatını kaybetti
56 yaşında hayatını kaybetti
Esnaf ve Zanaatkârlar Odası'ndan zamlara tepki...
Esnaf ve Zanaatkârlar Odası'ndan zamlara tepki...
KTSO Ticaret Heyeti Londra temaslarına başladı
KTSO Ticaret Heyeti Londra temaslarına başladı
Meyrem Özkurt için özel af yasası hazırlanmasına ilişkin dilekçe yarın Dilekçe ve Ombudsman Komitesi’nde görüşülecek
Meyrem Özkurt için özel af yasası hazırlanmasına ilişkin dilekçe yarın Dilekçe ve Ombudsman Komitesi’nde görüşülecek
CTP, yargı bağımsızlığına sahip çıkmaya devam edeceğini vurguladı
CTP, yargı bağımsızlığına sahip çıkmaya devam edeceğini vurguladı
Gazimağusa bölgesinde yarın 8 saatlik elektrik kesintisi yapılacak
Gazimağusa bölgesinde yarın 8 saatlik elektrik kesintisi yapılacak
Yerel yönetimler mevzuatına ilişkin oluşturulan Geçici ve Özel Komite görüş ve önerileri dinledi
Yerel yönetimler mevzuatına ilişkin oluşturulan Geçici ve Özel Komite görüş ve önerileri dinledi

banner398

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim