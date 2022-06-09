Süt Ürünleri İmalatçıları Birliği çiftçiye, tarıma ve tarımsal sanayiye hak ettiği bütçenin ayrılmasını istedi

"İmalatçının haykırışını yok olmamak için duyun"

Süt Ürünleri İmalatçıları Birliği (SÜİB) son günlerde ülkede desteklerin arttırılması, sanayinin ve sanayicinin, üreticinin, hayvancının, çiftçinin, esnafın desteklenmesi yerine, girdi maliyetlerinin bilinçsizce ve hoyratça arttırılmasının amaca hizmet etmekten çok uzakta kaldığını bildirdi.

SÜİB Yönetim Kurulu yazılı bir açıklama yaparak, Tarım Bakanlığı'nın bu dönemde zorda olan sanayici süt ürünleri imalatçısına da destek olacağı, hibe ve krediler vererek ayakta tutacağı yerde, tam tersi süt ürünleri imalatçılarından kaynak isteme yoluna gittiğini belirtti.

SÜİB açıklamasında, Tarım Bakanlığı'nın, Ekonomi ve Enerji Bakanlığının ve hükümetin sektörün devamı, kırsal kalkınmanın gereği için bütçeden tarıma, çiftçiye ve de tarımsal sanayiye gereken hak ettiği bütçeyi ayırması ve bunu geciktirmeden kullandırmasının beklendiği kaydedildi. SÜİB açıklamasında şunlara yer verildi:

"Yıllardır bayram, tatil, yaz - kış demeden sektörün devamlılığı için gece gündüz çalıştık, satıldı-satılmadı, bakmadık, yine de üretilen tüm çiğ sütü aldık, kriz oldu, uçak düştü, pazar daraldı demedik yine üreticinin sütünü aldık, çalıştık üreticiyi zamanında bir tamam ödedik. Ve sektörü son 10 yılda W oranında büyüttük.

Dünyaya her 100 yılda bir gelen pandemi de bile üreticinin sütünün her bir damlası değerlendirilmiş ve tek bir litre süt dökülüp ziyan edilmemiştir. Pandemiye girdiğimiz dönem ile pandemiden çıktığımız dönem arasında bile süt sektörünün üretimini arttırdık, büyüttük.

Pandemi döneminde imalatçıların zarar etme pahasına sütü alıp işlediğini, ürün yapıp sattığını ve bundan imalatçıların zarar ettiğini ilgili bakanlık dahil herkes bilmektedir. Amaç sektörün devamı, üreticinin üretimden koparılmaması, kırsal kesimden vazgeçmemesi, kamu üstüne daha fazla yük olmamasıdır.

Yanı başımızdaki komşumuz Güney Kıbrıs, ana vatanımız Türkiye ve dünyadaki bir çok ülke yukarıda bahsettiğimiz gerekçelerle üretim, üreticiler ve sanayi, sanayicileri desteklenmiştir. Bu destekler gerek borçların yapılandırılması, gerek düşük faizli krediler, gerek geri dönüşümsüz hibeler ve gerekse sübvansiye ile yapılmıştır.

Ancak son günlerde ülkemizde de bu ve benzeri desteklerin arttırılması, sanayinin ve sanayicinin, üreticinin, hayvancının, çiftçinin, esnafın desteklenmesi yerine, girdi maliyetlerinin bilinçsizce ve hoyratça arttırılması amaca hizmet etmekten çok uzakta kalmıştır.

KKTC Tarım Bakanlığı bu dönemde zorda olan sanayici süt ürünleri imalatçısına da destek olacağı yerde, hibe ve krediler vererek ayakta tutacağı yerde tam tersi süt ürünleri imalatçılarından kaynak isteme yoluna gitmiştir. Bilindiği üzere, artan maliyetlerle beraber ödeme koşullarının ağırlaştığı şu günlerde bakanlığın sektöre kaynak aktarması gerekirken sektörde bulunan sanayicilerden kaynak talep etmesi akıllara ziyan bir düşüncenin eseridir.

KKTC Tarım Bakanlığının, Ekonomi ve Enerji Bakanlığının ve hükümetin sektörün devamı, kırsal kalkınmanın gereği için bütçeden tarıma, çiftçiye ve de tarımsal sanayiye gereken hak ettiği bütçeyi ayırması ve bunu geciktirmeden kullandırmasını beklemekteyiz."