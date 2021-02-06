Süt Ürünleri İmalatçılar Birliği’nden eleştiri

Süt Ürünleri İmalatçılar Birliği (SUİB) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Başlar tarafından yapılan yazılı açıklamada, süt ürünleri sektörünün “sıcak satış yapan bir sektör olarak”, süt ürünleri günlük dağıtım faaliyetlerinin kısıtlama getirilmeden devam etmesi gerektiği belirtildi.

“Tam sokağa çıkma yasağı” kapsamında alınan kararlar çerçevesinde, süt ürünleri dağıtım çalışanlarının 8.00-17.00 saatleri arasında faaliyetlerine devam etmesinin, çalışanları “her türlü olumsuzluğa karşı korumasız durumda bırakılacağı” ileri sürülen açıklamada ayrıca, söz konusu durumun marketlerde süt ürünleri tedarik etmede “büyük sıkıntıya” yol açacağı uyarısında da bulunuldu.



