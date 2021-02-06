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Süt Ürünleri İmalatçılar Birliği’nden eleştiri

Süt Ürünleri İmalatçılar Birliği (SUİB), koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri çerçevesinde uygulanan “tam sokağa çıkma yasağı” boyunca süt ürünleri sektörünün faaliyetleriyle ilgili düzenlemeye tepki gösterdi. 

06 Şubat 2021 Cumartesi 14:45
Süt Ürünleri İmalatçılar Birliği’nden eleştiri
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Süt Ürünleri İmalatçılar Birliği (SUİB) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Başlar tarafından yapılan yazılı açıklamada, süt ürünleri sektörünün “sıcak satış yapan bir sektör olarak”, süt ürünleri günlük dağıtım faaliyetlerinin kısıtlama getirilmeden devam etmesi gerektiği belirtildi. 
Tam sokağa çıkma yasağı” kapsamında alınan kararlar çerçevesinde, süt ürünleri dağıtım çalışanlarının 8.00-17.00 saatleri arasında faaliyetlerine devam etmesinin, çalışanları “her türlü olumsuzluğa karşı korumasız durumda bırakılacağı” ileri sürülen açıklamada ayrıca, söz konusu durumun marketlerde süt ürünleri tedarik etmede “büyük sıkıntıya” yol açacağı uyarısında da bulunuldu.

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SUİB Başkanı Başlar, açıklamada, bu çalışma saatleri kapsamında süt ürünleri sektörünün “rantabıl” çalışabilmesinin mümkün olmadığı görüşünü dile getirerek, “Sütler ne olacak? Bizler bu kötü günleri yaşarken sütlerin kesinlikle dökülmesini istemeyiz. Bizden istenen her kurala bir tamam uyacağımızı bildiririz. En erken zamanda hatalı saat uygulamasından vazgeçilmesini öneririz” diye konuştu.
 

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Son Güncelleme: 06.02.2021 15:45
Anahtar Kelimeler:
Tam Sokağa çıkma YasağıSüt Ürünleri İmalatçılar Birliği
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