Süt üreticilerinin hibeleri hesaplarına yatırıldı

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Hayvancılık Dairesi tarafından yürütülen, Bakanlar Kurulu’nun E.S.(K-I)797-2021 sayı ve 21.06.2021 tarihli kararı uyarınca, sıcak süt veren işletmelere yönelik Soğutucu Depo ve/veya Sağım Sistemi Alımının Desteklenmesi Projesi kapsamında 2020-2021 yılları arasında başvuru yapan ve başvurusu onaylanan 27 üreticiye toplamda 499 bin 250 TL hibe, bağlı bulundukları İlçe/ Köy Kooperatif Merkez Bankası’na yatırıldı.

Hayvancılık Dairesi tarafından yapılan açıklamada, hibe programı kapsamında hak sahibi oldukları belirlenen üreticilerin, bağlı bulundukları Köy/İlçe Kooperatiflerinden ödemelerini alabileceği bildirildi.

Hibe programının 15 Aralık 2021 tarihine kadar devam edeceği aktarılan açıklamada, sıcak süt veren işletmelerin, Hayvancılık Dairesi’ne başvurmaları durumunda desteklerden yararlanabileceği aktarıldı