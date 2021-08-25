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Süt üreticilerinin hibeleri hesaplarına yatırıldı

Sıcak süt veren üreticilerin desteklenmesi ile soğuk zincire veya soğutulmuş süt üretimine geçişlerinin teşvik edilmesi kapsamında 27 üreticiye hibe verildi.

25 Ağustos 2021 Çarşamba 09:54
Süt üreticilerinin hibeleri hesaplarına yatırıldı

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı  Hayvancılık Dairesi tarafından yürütülen, Bakanlar Kurulu’nun E.S.(K-I)797-2021 sayı ve 21.06.2021 tarihli kararı uyarınca, sıcak süt veren işletmelere yönelik Soğutucu Depo ve/veya Sağım Sistemi Alımının Desteklenmesi Projesi kapsamında 2020-2021 yılları arasında başvuru yapan ve başvurusu onaylanan 27 üreticiye toplamda 499 bin 250 TL hibe, bağlı bulundukları İlçe/ Köy Kooperatif Merkez Bankası’na yatırıldı.

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Hayvancılık Dairesi tarafından yapılan açıklamada, hibe programı kapsamında hak sahibi oldukları belirlenen üreticilerin, bağlı bulundukları Köy/İlçe Kooperatiflerinden ödemelerini alabileceği bildirildi.

Hibe programının 15 Aralık 2021 tarihine kadar devam edeceği aktarılan açıklamada, sıcak süt veren işletmelerin, Hayvancılık Dairesi’ne başvurmaları durumunda desteklerden yararlanabileceği aktarıldı

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Anahtar Kelimeler:
Süt üretimiHibe
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