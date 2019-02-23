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Süt üreticileri bir ilki gerçekleştirerek süt ürünleri fabrikası kurdu

Süt üreticileri bir ilki gerçekleştirerek süt ürünleri fabrikası kurdu

23 Şubat 2019 Cumartesi 07:06
Süt üreticileri bir ilki gerçekleştirerek süt ürünleri fabrikası kurdu

ANIT: “AMACIMIZ ÜRETTİĞİMİZİ SÜTTEN HAK ETTİĞİMİZ GELİRİ ELDE ETMEK”

Bir grup süt üreticisi tarafından oluşturulan Kıbrıs Türk Süt Üreticileri Kooperatifi (Kıb-Süt Koop), Alayköy’de süt ürünleri fabrikası kurdu.

Kooperatif yetkilileri, hellim de dahil beş çeşit peynir üreten fabrikanın, KKTC’de süt üreticileri tarafından yönetilen bir kooperatif tarafından kurulan ilk fabrika olduğunu söyledi.

Kıb-Süt Koop Başkanı Ahmet Anıt, TAK’a yaptığı açıklamada, süt fabrikası kurulması kararının, çiğ sütün gerçek değeri üzerinden pazarlanmaması ve çiğ sütten süt üreticilerinin hak ettikleri geliri kazanabilmesi amacıyla alındığını ifade etti.

Fabrikanın yaklaşık 1 milyon Euro’ya mal olduğunu, kuruluş esnasında devletten bir kuruş dahi katkı almadıklarını belirten Anıt, kooperatifin projeleri arasında yem fabrikası ve et ürünleri üretimi bulunduğunu kaydetti.

Fabrikanın kurulması aşamasında karşılaştıkları en ciddi olumsuzluğun, ithal ettikleri süt işleme makinelerine KDV muafiyeti tanınmaması olduğunu ifade eden Anıt, “Tüm siyasi partiler seçim bildirgelerinde, kooperatifleşmeye teşvik ve yardımcı olunacağına yer veriliyor, ancak partiler iktidara gelince kooperatifçilikle ilgili hiçbir icraatta bulunmuyor” dedi.

ABD’DE 12 ÜRETİCİ İLE KURULAN KOOPERATİF BUGÜN 5 BİN 500 TON GÜNDE SÜT İŞLİYOR

Tarımda gelişmiş ülkelerde, üreticilerin kooperatif aracılığıyla yatırımlar yaptığını, devletin de sadece denetim görevi üstlendiğini kaydeden Anıt, Amerika Birleşik Devletleri’nde büyükbaş hayvan yetiştiriciliği ile geçinen 12 aile tarafından, hayvanlarından elde ettikleri sütten daha fazla gelir elde etmek amacıyla 1984’te kurulan Hilmar Peynir Şirketi’nin, bugün günde 5 bin 500 ton süt işlediğine işaret etti.

11 ÜRETİCİ İLE KURULDU… HERKESE AÇIK

Kooperatif  ve fabrika kurma amaçlarının rekabet ortamı oluşturmak olmadığını, “ürettikleri sütten hak ettikleri geliri elde etmek olduğunu” vurgulayan Anıt, 11 üreticinin kurduğu kooperatifin ülke genelindeki tüm üreticilere açık olduğunu, kooperatiften hisse alarak oluşuma ortak olabileceğini kaydetti. Anıt, yeni üreticilerin dahil olmasıyla kooperatifin de güçleneceğini kaydetti.

ÜRÜNLER İÇ PİYASAYA DA VERİLECEK

Fabrikada üretime mozzarella, kaşar, hellim, krema ve nor ile başlandığını ve ilk ihracatlarını da gerçekleştirdiklerini kaydeden Anıt, yakın gelecekte ürünlerin iç piyasada da satışa sunulacağını kaydetti.

EN BÜYÜK SIKINTI KANALİZASYONA BAĞLI ARITMA OLMAMASI

Fabrikada yaşanan sıkıntının, Alayköy Sanayi Sitesi’nin kanalizasyon sisteminin devre dışı olması olduğunu, fabrikadan çıkan atığı vidanjörlerle boşaltmak zorunda kaldıklarını bunun da işletmeye günde bin TL’ye mal olduğunu kaydeden Anıt, yapılması gereken kanalizasyon şebekesine arıtma sisteminin kurulması olduğunu kaydetti.  

ÇİĞ SÜT FİYATININ BELİRLENMESİNE ETKİLİ OLABİLİR

Fabrikada bugün günde 15 ton süt işlendiğini, mevcut makinelerle kapasitesinin 40 ton olduğunu kaydeden Anıt, ülke genelinde günde ortalama 400 ton süt işlendiğini, Kooperatif Merkez Bankasının iştiraki olan Koop-Süt’ün de günde yaklaşık 80 ton süt işlediğini belirtti.

Ahmet Anıt, Kıb-Süt Koop’un çiğ süt fiyatının belirlenmesinde bir denge unsuru da olacağına inandıklarını belirtti. Anıt, bugün süt fiyatlarının belirlenmesinde süt ürünleri imalatçılarının arasında süt üreticilerinin temsilcisi bulunmadığını, Kıb-Süt Koop’un da imalatçı olmasıyla süt üreticilerinin de süt fiyatının belirlenmesinde elinin güçlenmiş olacağını, süt üreticilerinin sesi olacaklarını kaydetti.

Anıt, “Kooperatifin tüm bunlar için güçlenmesi lazım” dedi.

Son Güncelleme: 23.02.2019 10:24
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