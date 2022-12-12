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Süt bedelleri ödeniyor!
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Süt bedelleri ödeniyor!

12 Aralık 2022 Pazartesi 11:25
Süt bedelleri ödeniyor!

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Süt Endüstrisi Kurumu, 16 - 31 Ekim 2022 devresinin küçükbaş ve büyükbaş çiğ süt bedellerinin %100'ü bugün ödendiğini açıkladı.
SÜTEK’ten yapılan açıklamaya göre :16 - 31 Ekim 2022 döneminde SÜTEK’e süt veren 550 üretici için çiğ süt bedellerinin %100'ü ( 69,764,358.48 TL ) 12 Aralık 2022 tarihinde (bugün) üreticilerin banka hesaplarına yatırılıyor.

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