Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Süt Endüstrisi Kurumu, 16 - 31 Ocak devresinin küçükbaş ve büyükbaş çiğ süt bedellerinin yüzde 11'ini bugün ödedi.
Süt bedelleri ödeniyor
Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Süt Endüstrisi Kurumu, 16 - 31 Ocak devresinin küçükbaş ve büyükbaş çiğ süt bedellerinin yüzde 11'ini bugün ödedi.
18 Mart 2022 Cuma 18:30
Kurum’dan yapılan yazılı açıklamada, 16 - 31 Ocak döneminde SÜTEK’e süt veren 676 üretici için çiğ süt bedellerinin yüzde 11'inin ( 4,114,670.16 TL ) bugün üreticilerin banka hesaplarına yatırıldığı kaydedildi.
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