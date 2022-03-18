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Süt bedelleri ödeniyor

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Süt Endüstrisi Kurumu, 16 - 31 Ocak devresinin küçükbaş ve büyükbaş çiğ süt bedellerinin yüzde 11'ini bugün ödedi.

18 Mart 2022 Cuma 18:30
Süt bedelleri ödeniyor

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Kurum’dan yapılan yazılı açıklamada, 16 - 31 Ocak döneminde SÜTEK’e süt veren 676 üretici için çiğ süt bedellerinin yüzde 11'inin ( 4,114,670.16 TL ) bugün üreticilerin banka hesaplarına yatırıldığı kaydedildi.

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Son Güncelleme: 18.03.2022 20:12
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