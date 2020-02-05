Süt bedelleri ödeniyor

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Süt Endüstrisi Kurumu, 16 - 31 Aralık 2019 devresi küçükbaş ve büyükbaş çiğ süt bedellerinin yüzde 80’ini bugün, yüzde 20’sini ise yarın ödüyor.

SÜTEK’ten yapılan açıklamaya göre, 16 - 31 Aralık 2019 döneminde SÜTEK’e süt veren 639 üretici için toplam 15 milyon 256 bin 507.55 TL olan çiğ süt bedellerinin yüzde 80'lik kısmı olan 12 milyon 205 bin 206.04 TL bugün üreticilerin hesaplarına yatırıldı.

Geriye kalan yüzde 20'lik kısım olan 3 milyon 51 bin 301.51 TL yarın hesaplara yatırılacak.