Süt bedelleri ödeniyor

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Süt Endüstrisi Kurumu, 1-15 Temmuz devresi küçükbaş ve büyükbaş çiğ süt bedellerinin bugün ödenmeye başlandığını duyurdu.

SÜTEK’ten yapılan açıklamaya göre 1-15 Temmuz döneminde SÜTEK’e süt veren 865 üretici için toplam 14 milyon 776 bin 492.50 TL’lik çiğ süt bedelleri bugün üreticilerin hesaplarına yatırıldı.